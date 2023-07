Hijo de LeBron James sufre paro cardíaco durante entrenamiento; se encuentra estable

Por Greg Beacham

Los Ángeles, 25 de julio (AP).— Bronny James, el hijo del astro de los Lakers LeBron James, fue hospitalizado tras sufrir un paro cardíaco mientras entrenaba el lunes en las instalaciones de la Universidad del Sur de California, informó el martes un portavoz de la familia.

El portavoz dijo que personal médico prestó auxilio a James, de 18 años, en el sitio y luego fue trasladado a un hospital, donde se encuentra en condición estable tras salir de la unidad de cuidados intensivos.

Prayers to Bronny & The James family as well. 🙏🏽 here for you guys just like you have been for me my entire process.

— 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) July 25, 2023