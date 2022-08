Familias rechazan a PC: Propuso nuevo plan, de 6 a 11 meses, para rescatar a mineros

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había dado a conocer que no se quería iniciar con ninguna de las propuestas para el rescate de los 10 mineros sin el consentimiento de los familiares. “Hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento. No quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos. Si ellos autorizan y se toma una decisión, mañana informamos”, dijo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Por Lidiet Mexicano

Coahuila, 25 de agosto (Vanguardia).- Familiares de los 10 mineros que llevan atrapados 22 días en la mina “El Pinabete”, en Agujita, Coahuila, informaron que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) les propuso un nuevo plan de rescate que consta en construir un tajo y tardaría de seis a 11 meses en realizarse.

María Elena Chávez, esposa del minero Jaime Montelongo Pérez, informó que esta mañana los familiares se reunieron con Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, quien expuso el nuevo plan de rescate y que fue rechazado rotundamente, ya que en 11 meses no podrán recuperar nada de sus parientes.

“Mire, ahorita ya no sabemos cómo están ellos, menos de seis a 11 meses”, expresó María Elena.

Durante la reunión con CNPC, se les compartió la opción de construir un “tajo”. Sin embargo, familiares reportaron que no les brindaron mayores detalles sobre la ubicación y procedimiento, pero que sería la estrategia para rescatar a los mineros atrapados.

Lo anterior indignó a los familiares, quienes narraron que se retiraron de la reunión con la funcionaria federal.

En entrevista con medios de comunicación, dieron a conocer que las autoridades federales “les están mintiendo constantemente” e hicieron un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que acuda nuevamente a la mina y dé la cara.

“Él nos dijo que él nos iba a cumplir, que él nos iba a dar a nuestros familiares. Ahorita queremos que venga y nos dé opciones”, exclamaron los familiares.

De aceptarse la propuesta, las autoridades entregarían una indemnización a las víctimas indirectas de la tragedia, aún así las familias expresaron que se negarán a aceptar cualquier recurso.

“No vamos a aceptar la indemnización hasta que no nos los entreguen”, expuso Idalia Morales, familiar.

“Lo que queremos es justicia y no los vamos a dejar ahí. No los vamos a dejar nada más por ellos. Si en tres semanas no pudieron hacer nada, ¿usted cree que en un año nos van a entregar?”.

“Nos van a traer vuelta y vuelta y con mentiras, como desde el primer día”, expresó Juany Tijerina, hermana de Hugo Tijerina (uno de los mineros atrapados).

Las familias denunciaron que se les retiraron las áreas de espera que se habían habilitado al exterior del pozo: el comedor (mesas y sillas), los baños y las ambulancias. Afirman que el objetivo es hacerlos irse y así dejen de insistir en el rescate.

Ante ello, los familiares hicieron el llamado al personal rescatista de otros países para que intervengan en la mina “El Pinabete”.

“Ojalá pudieran venir personas extranjeras”, dijo Jorge Martínez Valdés, hermano de Sergio Alejandro Martínez Valdés.

-Con información de Mauricio García

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

