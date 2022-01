Ingresos de empresas al mayoreo suben 0.7% en noviembre y al menudeo 0.9%, dice Inegi

El personal ocupado total en las mayoristas creció 0.2 por ciento, mientras que en las minoristas disminuyó 0.4 por ciento en noviembre de 2021.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Los ingresos del sector comercio al mayoreo aumentaron un 0.7 y los de menudeo registraron una variación mensual de 0.9 por ciento en el mes de noviembre de 2021, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su reporte de Indicadores de Empresas Comerciales, el organismo explicó que durante dicho mes, el personal ocupado total en las mayoristas creció 0.2 por ciento, mientras que las remuneraciones medias reales pagadas descendieron uno por ciento con relación al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas.

En cuanto a las empresas comerciales al por menor, las remuneraciones medias reales registraron una variación de 0.7 por ciento, en tanto que el personal ocupado total disminuyó 0.4 por ciento mensual.

A tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios del comercio al por mayor incrementaron 10.7 por ciento, el personal ocupado total avanzó tres por ciento y las remuneraciones medias reales pagadas disminuyeron en 2.1 por ciento en noviembre de 2021.

Y en las empresas comerciales al por menor, al eliminar el factor estacional, los ingresos reales registraron un alza anual de 4.2 por ciento, las remuneraciones medias reales de 2.8 por ciento y el personal ocupado total retrocedió 0.5 por ciento en noviembre de 2021 frente al mismo mes de 2020.

La Tasa de No Respuesta de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) de noviembre se llevó a cabo con 40 dominios de estudio del sondeo, en la cual, sólo para el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, y para el comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria, que representan el 2.8 por ciento con relación a la variable de ingresos del total del comercio.

Por otra parte, el Inegi señaló que las cifras desestacionalizadas y de tendencia-ciclo pueden estar sujetas a revisiones debido al impacto de la emergencia sanitaria de la COVID-19.

El año base para la generación de cada uno de los índices que presenta la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) es 2013.