“Son artistas con poca dimensión social”, afirma AMLO sobre opositores al Tren Maya

El Jefe del Ejecutivo destacó que no nada más critican la construcción del Tren Maya, sino que se oponen a la Cuarta Transformación que se realiza en el país, siempre estando en contra de López Obrador.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo/ZonaFranca).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los activistas y las celebridades que conforman la campaña #SélvameDelTren, la cual se opone a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, tienen poca dimensión social y no aceptan la transformación que su Gobierno está haciendo.

En la conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo destacó que no nada más critican la construcción del Tren Maya, sino que se oponen a la Cuarta Transformación que se realiza en el país, siempre estando en contra de López Obrador.

“Son opositores al Tren Maya, y no sólo al tren, son opositores a la transformación del país, la mayoría de ellos, es cosa de que vean sus publicaciones. No sólo es con relación al Tren Maya, siempre han estado en contra de nosotros, ellos pertenecen al bloque conservador”, mencionó durante la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Además, detalló que cuando existen manifestaciones en defensa de las mujeres, lo único que hacen es que se “montan” a este tipo de actos utilizados para exigir justicia.

“Es como cuando hay una manifestación muy justa en defensa de las mujeres y se montan en esa causa, quienes están en contra de nosotros, son del bloque conservador: derechos humanos, defensas de las mujeres que todos estamos defendiendo a las mujeres, evitando abusos a mujeres y desde luego lo extremo que es el feminicidio; medio ambiente y en todo están, porque lo que quieren es detener el avance del transformación, porque ellos son conservadores”, dijo.

Asimismo, aseguró que no tienen dimensión social ni amor por el pueblo porque su objetivo se enfocó en ser exitosos, pero optaron por darle la espalda a la gente de pocos recursos.

“Son artistas con poca dimensión social, pueden ser muy famosos, pero no tienen amor por el pueblo, se preocuparon en ser exitosos, pero le dieron la espalda durante mucho tiempo a los humildes, a la gente pobre. Se quedaron callados cuando saquearon al país impunemente, y de repente se convierten en paladines de la defensa del medio ambiente y de otras causas; los intelectuales orgánicos lo mismo, es una vergüenza”, agregó.

La reunión entre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y los famosos y activistas que buscan detener las obras del Tren Maya en el sur del país, programada para el lunes, fue suspendida, informó la Presidencia de la República, un gesto calificado por el grupo que asistiría como evidencia de que no hay estudios de impacto ambiental sobre el proyecto.

El @GobiernoMX informa que ante la negativa de algunos artistas de asistir a Palacio Nacional a dialogar sobre Tren Maya con el pdte. @lopezobrador_, la reunión será cancelada. Se invita a recorrer la zona y dialogar con las comunidades donde pasa el Tren para conocer su opinión. pic.twitter.com/quqC9cJaXY — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 24, 2022

“Acerca del encuentro entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y artistas de #SélvameDelTren para dialogar sobre el Tren Maya, varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Por esta razón, se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión”, indicó la vocería en un comunicado.

“A las personalidades y activistas de #SélvameDelTren y a los interesados, los invitamos a que visiten esa región de Quintana Roo y hablen con pobladores, comunidades indígenas y familias de ejidatarios que viven a lo largo del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, a lo largo de la Riviera Maya. Así se enterarán que sí se informó y consultó a la gente”, añadió.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que el diálogo con artistas y defensores del medioambiente, que se pronunciaron en contra del Tren Maya, se canceló debido a que ellos rechazaron asistir a Palacio Nacional.

En conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que dichas celebridades querían que se recibieran a ambientalistas “reales o supuestos”, de los cuales el Gobierno tiene “dudas de su actuación”.

Eugenio Derbez decidió responderle al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después de que el mandatario afirmó que el diálogo con los famosos de la campaña #SélvameDelTren, programado para este lunes, se canceló porque algunos rechazaron asistir.

A través de su cuenta de Instagram, el actor y productor decidió enviar un mensaje con relación a este tema, destacando que solo él canceló su asistencia a Palacio Nacional para hablar sobre el Tren Maya por una razón muy poderosa.

“Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando, y como verán no he cortado, estoy en una playa, no estoy en la Ciudad de México, hoy es 25 de abril, aquí está claramente, hoy fue la mañanera del 25 de abril”, inició su mensaje.

Mi respuesta sobre el Tren Maya. pic.twitter.com/se2rki491r — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 25, 2022

“Estoy haciendo este video porque como muchos saben hoy teníamos una reunión con el Presidente todos los del movimiento Sélvame del Tren y nos la cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión nos la cancelaron argumentando que los integrantes de este movimiento, ‘los famosos’, habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir”, detalló.

Acto seguido, Eugenio explicó: “el único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo contrato con un estudio norteamericano, y esta fecha la tengo apartada, desde hace dos o tres meses, y no puedo estar en la Ciudad de México el día de hoy porque estoy filmando […] Físicamente me era imposible asistir, fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, especialistas, por cuestiones de trabajo. Argumenté también que creía que no era una buena idea porque era mejor encontrarnos allá en el lugar y con los expertos, pero mi razón número uno es porque tenía que trabajar, no fue un capricho”.

Posteriormente, Derbez recordó a sus icónicos personajes en el ambiente cómico y señaló que el Presidente no llevó a cabo la reunión porque le hacía ilusión tener una imagen junto a él y esto no iba a ser posible con su ausencia.

Finalmente el histrión invitó a los periodistas a investigar una imagen que fue mostrada en la conferencia del mandatario asegurando que inauguró un recinto de recreación en Quintana Roo.