Cracovia cancela los conciertos de Roger Waters porque, dice, simpatiza con Rusia

Varsovia, 26 de septiembre (AP).— La ciudad polaca de Cracovia canceló los conciertos de Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, debido a su postura de simpatía hacia Rusia en su guerra contra Ucrania, indicó el lunes un concejal local, que invitó al cantante a visitar Ucrania junto con él para ver el alcance de los crímenes rusos.

El Concejal Lukasz Wantuch dijo que la ciudad es dueña del estadio donde estaban programados dos de los conciertos de Waters para abril antes de ser cancelados. Agregó que la ciudad no tolerará que sea utilizado por un artista que difunde ideas objetables para la mayoría de la población de Polonia. Y señaló que Waters era libre de presentarse en un recinto privado si así lo deseaba.

“Él no se da cuenta de la verdad”, dijo Wantuch a The Associated Press. “Él no comprende lo que está sucediendo en Ucrania”.