VIDEO: Will Smith golpea a Chris Rock por hacer chiste sobre su esposa en los Óscar

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- El actor Will Smith y el comediante Chris Rock protagonizaron uno de los momentos más impactantes de la 94 edición de los Premios de la Academia luego de que el protagonista de King Richard subiera al escenario del Teatro Dolby para bofetear a Rock.

Fue durante la presentación de los nominados a Mejor Documental donde Chris Rock realizó un chiste sobre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith, por lo que el actor no tardó en subir al escenario para agredir al comediante y exigirle que no se vuelva a meter con su pareja.

“No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca”, gritó Smith.

El momento conmocionó a la audiencia del Teatro Dolby y a los espectadores en casa. En la pausa comercial, el presentador Daniel Kaluuya se acercó para abrazar a Smith y Denzel Washington lo acompañó hasta un costado del escenario. Los dos hablaron, se abrazaron y Tyler Perry se acercó a hablar también.

Por supuesto, el video del momento y los nombres de Will Smith y Chris Rock no tardaron en viralizarse, pues varios internautas se cuestionaron si todo fue real o sólo fue parte del show.

Luego de haberse alzado con el Premio a Mejor Actor por su papel en King Richard, el actor aprovechó para pedirle una disculpa a la Academia y a todos los nominados en su categoría por lo ocurrido.

“Este es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio. No se trata sobre ganar un premio, se trata sobre darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams. Espero que la Academia me vuelva a invitar”, expresó entre lágrimas.

Como era de esperarse, el incidente no pasó desapercibido y seguramente durará varios días más en la mente de los espectadores, pues en redes ya hay varios memes circulando sobre bochornoso momento.

