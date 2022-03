FOTOGALERÍA | Los Óscar regresan a la “normalidad” con el desfile en la alfombra roja

El glamour está de vuelta en la entrega número 94 de los premios Óscar con el desfile de la alfombra roja hace un año no tuvo lugar debido a la pandemia.

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo/EFE/AP).- Todo está listo para que este domingo transcurra la edición número 94 de los Óscar. La entrega de premios está de vuelta desde Teatro Dolby de Los Ángeles que extendió su alfombra roja desde días atrás para recibir a los nominados de esta ceremonia.

La alfombra instalada en el Hollywood Boulevard simboliza el comienzo de una de las veladas con más glamour del año; una ‘pre-gala’ en la que además se darán los mencionadas ocho premios técnicos; y, finalmente, la celebración de los prestigiosos galardones.

Hoy la entrega con el regreso a la “nueva normalidad” busca atraer la atención de los televidentes después que 2021, sin alfombra ni fiesta, significará su peor año en audiencia captando los ojos de 23.6 millones millones de espectadores, lo que significó un 20 por ciento menos que en 2019 y marcando históricamente su peor año.

Esta tarde, el Teatro Dolby ya está preparado para recibir a más de 3 mil personas para conocer el veredicto de los casi 8 mil miembros de la Academia con derecho a voto.

Cabe destacar que desde este domingo soleado se espera ver desfilar sobre todo al talento latino y, por supuesto, a los mexicanos que esta edición se ganaron su lugar gracias a su trabajo y esfuerzo: Guillermo del Toro, Carlos López Estrada y Eugenio Derbez.

Sin embargo, mientras la industria del cine retomaba el glamour a su regreso al Teatro Dolby en Los Ángeles, toques del mundo real se filtraron en la alfombra roja.

Jamie Lee Curtis usó un listón como anillo en azul en apoyo de Ucrania para acompañar un vestido azul oscuro creado por la diseñadora y activista por los derechos de los animales Stella McCartney. Nicholas Brittell, nominado por su partitura Don’t Look Up (No mires arriba), y Diane Warren, con un traje de esmoquin verde esmeralda, también usaron cintas azules en las solapas en nombre de los refugiados ucranianos.