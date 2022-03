¿Dónde y a qué hora se podrán ver los Óscar? Aquí lo que hay que saber de la gala

Madrid, 27 de marzo (Europa Press).- Este 27 de marzo vuelve la gran fiesta del cine con la 94 edición de los Premios Óscar. El Dolby Theatre volverá a vestirse de gala tras un año de ausencia por la pandemia del COVID-19, que obligó a celebrar la ceremonia del año pasado en la Union Station de Los Ángeles. Hollywood y sus estrellas volverán a brillar y a lucirse en la alfombra roja. Un evento que será seguido por más de 200 países en todo el mundo.

Ha pasado casi un año desde que Nomadland, la intimista propuesta de Chloé Zhao, se alzase con el máximo galardón de los Oscar. Este año aspiran a sucederle diez contendientes: Belfast, de Kenneth Branagh; CODA: Los sonidos del silencio, de Siân Heder; Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi; Dune, de Denis Villeneuve; El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro; ‘El método Williams’, de Reinaldo Marcus Green; El poder del perro, de Jane Campion; Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson; No mires arriba, de Adam McKay y ‘West Side Story’, de Steven Spielberg.

Bajo el lema: “Amantes del cine, unidos”, la ceremonia de este 2022 busca traer todo el encanto propio de las galas y un derroche visual con el que recuperar al público. Por ello, toca hacer un repaso de todo lo que hay que saber antes de ver la gala de las galas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRA LA GALA?

Get your popcorn ready for Hollywood's biggest night! 🍿💫 Catch the #Oscars hosted by @MoreReginaHall , @amyschumer , and @iamwandasykes LIVE Sunday, March 27 on ABC! pic.twitter.com/lWut2M4mgt

Los Oscar se celebrarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles este 27 de marzo a partir de las 17:00 (hora local). En España, podrá la gala a partir de las 02:00 horas de la madrugada. En México, horario de CDMX, a partir de las 18:00 y en Argentina desde las 21:00 horas.

¿DÓNDE PODRÁ VERSE?

La emisión de la ceremonia podrá disfrutarse en el canal de YouTube de los Óscar. En México la transmisión iniciará a las 17 horas y se podrá ver a través de TNT y Azteca 7.

¿CUÁL ES LA PELÍCULA MÁS NOMINADA?

La película más nominada de este año y, cuantitativamente la favorita, es la cinta australiana El poder del perro‘, con 12 candidaturas. Le sigue Dune con diez nominaciones y en tercer lugar están Belfast y West Side Story, con siete candidaturas.

¿HABRÁ PRESENTADOR ESTE AÑO?

They just have to do better than last year's hosts… 😉

Catch @MoreReginaHall, @amyschumer and @iamwandasykes host the #Oscars LIVE Sunday, March 27 on @ABCNetwork! pic.twitter.com/inzA0r0ef5

— The Academy (@TheAcademy) March 10, 2022