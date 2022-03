“Algún día quiero estar ahí”: Eugenio Derbez celebra con VIDEO su triunfo en el Óscar

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– “Algún día quiero estar ahí”, le decía Eugenio Derbez a su madre, Silvia, cuando de niño se sentaba a ver la entrega de los premios Óscar junto a ella.

Esta noche, el actor y cómico mexicano cumplió su sueño, se subió al escenario desde el Teatro Dolby de Los Ángeles y celebró junto a sus compañeros el triunfo de CODA, que obtuvo el galardón a Mejor Película.

Tras el triunfo de CODA, donde Eugenio Derbez personifica a un maestro de música de nombre Bernardo Villalobos, alejándose por completo de la comedia y entrando de lleno al drama, el actor compartió un video en redes sociales donde reacciona al triunfo, contando cómo empezó todo y recordando estos dos episodios de su pasado.

Viva México!!!, tonight the winner was inclusion. Long live the art of cinema. CODA has proven that you can always make history, even without big names or budget, but by putting all your heart into it. #coda @AppleTVPlus pic.twitter.com/GRcmmXt0yM

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) March 28, 2022