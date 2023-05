Mare Advertencia le hace frente a la realidad del sur global en “ReSURrección”

Para Mare Advertencia la composición de “ReSURrección” fue un ejercicio de desahogo y sanación. Asimismo consideró que la colectividad le ha ayudado a hacerle frente a una realidad en la que se dice que “sólo en el primer mundo se cumplen los sueños”.

Ciudad de México, de mayo (SinEmbargo).- La rapera zapoteca Mare Advertencia protesta en contra de la turbia realidad que se vive en el sur global con “ReSURrección”, el segundo sencillo de su próximo álbum titulado “Del otro lado”.

En compañía de la productora argentina Tayhana, Mare aborda parte de las problemáticas que día a día acechan al sur global y que, a su vez, provocan que los sueños de sus habitantes terminen por convertirse en auténticas pesadillas.

A lo largo de una entrevista cedida a SinEmbargo, la rapera originaria de Oaxaca apuntó que tanto ella como Tayhana retratan en este sencillo parte de sus experiencias de vida.

“Ese sur global es la experiencia de mi vida, la coincidencia del por qué esa canción va de ese tema también tiene qué ver con que la productora Tayhana es una migrante que viene del sur de Argentina, entonces tenemos esta experiencia al vivir de la música o al intentar la creación en sociedades donde esta cultura está precarizada y en donde, además, como mujeres racializadas, que viven contextos que no son privilegiados, toma mucho más tiempo construir ciertos proyectos o poder hacernos más visibles, entonces esta experiencia pues nos toca de primera mano”, abundó Mare.

“Las historias que existen en Latinoamérica y en el sur global en general pues son de mucha violencia, las atraviesa la violencia y aunque afortunadamente, digamos en la historia personal nos ha tocado un poco menos, la realidad es que en el contexto que vivimos pues es un poco de suerte el poder seguir apostando hacia otras cosas”, agregó.

A principios de mayo la Organización Internacional de Migración (OIM) publicó un reporte en el que reveló que el número de personas que tuvieron que desplazarse en el 2022 dentro de sus países debido a violencia o desastres naturales fue el más alto en los últimos nueve años.

En el caso de México, la inseguridad provocó que nueve mil 200 personas tuvieran que desplazarse forzosamente en el país. No obstante, la cifra, que es menor a los 29 mil desplazados internos que registró la misma organización para el 2021, sigue siendo alarmante.

“Casi todos los desplazamientos fueron detonados por la violencia criminal, y el 90 por ciento de ella ocurrió principalmente en los estados de Chiapas, Michoacán y Zacatecas”, destacó la organización.

Para Mare Advertencia la composición de “ReSURrección” fue un ejercicio de desahogo y sanación. Asimismo consideró que la colectividad le ha ayudado a hacerle frente a una realidad en la que se dice que “sólo en el primer mundo se cumplen los sueños”.

“Lamentablemente en este sistema en el que vivimos y en la forma que nos han educado, nos han dicho que vamos a estar bien de manera individual. Esta historia ya está comprobada que no funciona, pero mientras tengamos una red de apoyo, mientras tengamos una comunidad, mientras tengamos una familia elegida o de sangre con quienes refugiarnos, eso nos va a ayudar mucho”.

El lanzamiento de “ReSURrección” se sumó a “Luciérnagas”, ambos sencillos formarán parte de “Del otro lado”, material discográfico con el que la rapera celebrará 20 años de trayectoria haciendo música con un fin social.

En este sentido, Mare destacó que aunque su próximo álbum mantendrá esa línea de cuestionamiento social, también ahondará en una catarsis más personal, que atraviesa sus tristezas y vulnerabilidades.

Finalmente, la rapera compartió que ha tenido suerte de dedicarse a la música sin haber pensado en ningún momento en el éxito, algo que suele suceder comúnmente cuando se está dentro de la industria musical.

“Dentro de la industria musical siempre se piensa en el éxito, que tienes que llegar a algún lugar y tienes que cumplir con ciertas metas. Para mí el ejercicio con la música nunca tuvo que ver con esto, coincidentemente, y creo que también por la necesidad de estos mensajes, es que yo he tenido la oportunidad de llegar a ciertos espacios, he podido trascender ciertos discursos y he podido ocupar lugares que históricamente no estaban diseñados para nosotras. Yo sigo apostando a que lo que quiero hacer es seguir declarando mi verdad, declarando mi historia y declarando mi palabra con la música”.

– Con información de Tamara Mares Rivera