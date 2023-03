“La violencia se ha vuelto un entretenimiento”: Masta Quba habla sobre “Despiertas”

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- “Ya no somos las mismas, ‘tamos despiertas”. Las mexicanas Masta Quba, Ms. Ambar y, la argentina Defina Dib unieron sus voces, vivencias y dolores en “Despiertas”, tema con el que visibilizan la violencia de género que acecha la vida de miles de mujeres en América Latina.

Pese a que la canción se estrenó poco antes del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, la trifecta organizada por ONErpm, plataforma de distribución digital de música, tiene claro que todos los días son 8M y que se deben tocar este tipo de temas diario sin importar la fecha porque “queremos existir nosotras, queremos existir de forma libre, digna”.

En entrevista para SinEmbargo Fabiola Ledesma, la MC mexicana, activista, artesana y educadora del Hip Hop mejor conocida como Masta Quba; compartió que la letra de “Despiertas” viene de “un dolor muy encarnado y una rabia también muy atravesada, también viene mucho desde el amor y la necesidad de estar bien, de mantenernos vivas. Dice Lorena Cabnal [feminista comunitaria territorial] que ‘hay que rescatar la alegría sin perder la indignación, sin olvidar la indignación’ y yo creo que eso es muy importante”.

“Puede que una canción pueda ser fuerte y cruda, y puede ser que te haga llorar, pero yo creo que no hay nada más doloroso que la realidad misma, la que tenemos todos los días cuando salimos a la calle o todos los días en nuestras propias casas, con nuestras propias cuerpas también […] pero no vamos a parar porque esto sigue igual y mientras no cambie, no hay forma de dejar de hablar de esto y espero que algún día lleguemos a un presente donde estas canciones no sean necesarias”.