AMLO defiende designación de Clara Luz en el SESNSP; pide no hacer juicios a priori

El mandatario expresó que todavía “no se tiene un Gobierno completamente honesto”, argumentando que “limpiar y purificar” la vida pública es un proceso.

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no hacer juicios “a priori” al defender este lunes la designación de Clara Luz Flores Carrales como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“No hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios y siempre va a haber inconformidades. No vivimos en una sociedad perfecta, no se tiene todavía un Gobierno completamente honesto, hay que seguir limpiando y purificando la vida pública, es un proceso”, expresó el Presidente en su conferencia de prensa matutina al ser cuestionado por la prensa.

El mandatario afirmó que respeta que las críticas y cuestionamientos dependen del desempeño, no del cargo: “Nosotros somos un equipo, nos ayudamos mutuamente, y cuando hay algo irregular, se advierte, se sabe”.

Asimismo, argumentó que en estos casos, los que critican “muchas veces no tienen autoridad moral, y como son muy hipócritas piensan que pueden estar bien (…) O sea, ellos son puros, aunque sean corruptísimos, se sienten como con licencia para robar sólo por su estrato o su clase. Hay que ser mucho muy objetivos y no hacer señalamientos a la ligera o levantar falsos testimonios”.

Tras el nombramiento de Clara Luz Flores, como titular del @sesnsp, vinculada con la secta sexual NXIVM, el presidente @lopezobrador_ afirma que respeta las críticas, pero pidió no hacer juicios sumarios pic.twitter.com/U3fejIRz3G — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 27, 2022

La excandidata de Morena al Gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, exhibida por tomar cursos de la secta NXIVM, fue designada el 21 de junio, por instrucciones del Presidente López Obrador, como la nueva titular del SESNSP.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), formalizó el nombramiento de Flores Carrales.

La excandidata por Morena perdió las pasadas elecciones en Nuevo León frente al actual Gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Además, en marzo de 2021, Flores Carrales tuvo que reconocer que participó en un curso de superación personal en NXIVM, secta comandada por Keith Raniere.

Semanas antes, el 10 de marzo, cuando Flores Carrales fue interrogada sobre su cercanía a esa secta y si conoció a Rainere –quien hoy está condenado a 120 años de prisión en Estados Unidos por delitos de trata de personas y abusos sexuales–, la excandidata de Morena negó rotundamente e incluso dijo que no conocía qué era NXIVM ni quién era Keith Rainere.

Sin embargo, en la revista Proceso, los periodistas Neldy San Martín y Juan Omar Fierro dieron a conocer un video donde se exhibe a Clara Luz Flores Carrales, en una conversación con Keith Raniere.

Raniere fue sentenciado en 2020 a cadena perpetua por un Juez de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. En junio de 2019, Raniere fue hallado culpable de tráfico sexual de menores, pornografía infantil, secuestro de identidad, lavado de dinero y esclavitud sexual.

Flores Carrales es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y doctoranda en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza; ha sido Diputada local y Presidenta Municipal de General Escobedo, Nuevo León, además de candidata por Morena a la Gubernatura de esa entidad.