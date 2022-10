Hawai en alerta por posible erupción de Mauna Loa, el mayor volcán activo del mundo

Por Audrey McAvoy

HONOLULU (AP) — Las autoridades de Hawai están advirtiendo a los residentes de la Isla Grande que el mayor volcán activo del mundo, el Mauna Loa, está enviando señales de que puede entrar en erupción.

Aunque no es inminente una erupción, los científicos están en alerta por el reciente aumento de los terremotos en la cima del volcán. Los expertos afirman que bastarían unas pocas horas para que la lava llegara a las casas más cercanas al cráter, que hizo erupción por última vez en 1984.

