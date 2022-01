Campeona que demandó a Netflix por Gabito de dama gana primera batalla legal

MADRID, 28 de enero (EuropaPress).- En septiembre de 2021 Nona Gaprindashvili, excampeona de ajedrez mundial y primera mujer en lograr el título de Gran Maestro de la FIDE, demandó a Netflix por un comentario sexista de Gambito de dama. En la serie un comentarista afirma que Gaprindashvili nunca se enfrentó a hombres, algo que la deportista negó y por lo que demandó a la plataforma. Meses después, la georgiana ha ganado la primera batalla judicial contra el servicio de streaming.

I am yet to watch the "The Queen's gambit" but for a real chess legend in action look below. On 11 Jan 1965, Georgian player Nona Gaprindashvili, five-time women's world champion/first woman to be awarded the FIDE title Grandmaster, played against 28 men at once in Dorset, UK. pic.twitter.com/zmN8KxBtRJ

