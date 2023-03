Estados Unidos califica a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf

Orlando, 28 de marzo (AP).- Ricardo Pepi anotó a los 62 minutos con su primer toque de balón del partido y los Estados Unidos superaron por 1-0 a El Salvador el lunes para alcanzar las semifinales de la Liga de Naciones CONCACAF.

Los estadounidenses extendieron su racha sin perder frente a El Salvador a 22 encuentros desde 1992, incluyendo 16 victorias. Estados Unidos se une a México en las semifinales de la Liga de Naciones que se disputará el 15 de junio en Las Vegas, como parte del final four que incluirá a al ganador del duelo Canadá y Honduras, así como de Costa Rica ante Panamá.

