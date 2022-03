Netflix comparte primer avance de la segunda temporada de Ghost in the shell

AS MÉXICO

La segunda temporada de la serie de estilo anime japónes, SAC_2045, llegará el próximo 23 de mayo a la plataforma de streaming.

Por Alejandro Castillo

Ciudad de México, 29 de marzo (ASMéxico).- La segunda temporada de Ghost in the Shell: SAC_2045 presume de escenas de acción en su tráiler principal. El vídeo continúa las misiones lideradas por Motoko Kusanagi en un mundo distópico. La temporada se estrenará el próximo 23 de mayo, dos años después de la primera parte.

TODO LO QUE SABEMOS DE GHOST IN THE SHELL: SAC_2045

“La Sección 9 vuelve a enfrentarse a una amenaza contra la humanidad”, comienza la productora en su descripción oficial. “Después del misterioso final de la temporada 1, por fin comienza la batalla entre la Sección 9 y los poshumanos que amenazan a la humanidad. Esta caótica historia se desarrolla a un ritmo que deja a cualquiera sin aliento y con un gran interrogante: ¿acaso los poshumanos son la posible evolución de la humanidad tal como se ve en Ghost in the Shell?”.

Los poshumanos a los que se refiere la descripción forman parte de un grupo identificado como N. En la práctica son personas cuyos implantes cerebrales han ido demasiado lejos, lo que les ha convertido en otro ser.

Esta Temporada 2 está dirigida por Kenji Kamiyana y Shinji Aramaki, quienes hicieron lo propio en Ultraman y Blade Runner: Black Lotus para Netflix. De hecho, Kamiyana trabaja en la próxima película de animación basada en el universo de Tolkien, El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim. También escribió un episodio de Star Wars: Visions, disponible en Disney+.

Ghost in the Shell: SAC_2045 se basa en el manga creado por Masamune Shirow. La serie, en concreto, usa el contexto de la entrega Stand Alone Complex para poder construir sus arcos narrativos.

Netflix continúa apoyando a la industria japonesa. Otro de los animes que permanecen en su hoja de ruta es Cyberpunk: Edgerunners, de Studio Trigger en colaboración con CD PRojekt Red. Sin embargo, todavía no ha trascendido cuando se estrenará.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.