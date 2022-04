La UE ya cuenta con 55 casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños: ECDC

Madrid, 29 de abril (Europa Press).- El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) tiene registrados por el momento 55 casos de la hepatitis aguda de origen desconocido en niños en los países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE).

El ECDC insiste en que la causa exacta de la hepatitis en estos niños todavía sigue siendo “desconocida”. Las pruebas de laboratorio han excluido los tipos de hepatitis viral A, B, C, D y E en todos los casos.

