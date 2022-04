Familia y estudiantes de la UG piden justicia por asesinato de Ángel Yael

La familia del joven espera que las acciones por parte del Gobierno estatal trasciendan los comunicados y las lamentaciones por los hechos; estudiantes de la Universidad de Guanajuato se manifestaron enfrente de uno de los cuarteles de la Guardia Nacional de Guanajuato.

Por Laura Villafaña y Jessica de la Cruz

Irapuato, Gto, 29 de abril (SinEmbargo).- La familia de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato (UG) , exige justicia y que la postura del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no se quede en un boletín.

Del municipio el único apoyo fue el boletín que difundió la Alcaldesa, Lorena Alfaro García y las patrullas de Tránsito Municipal para escoltar el cuerpo, “yo creo que ese es el apoyo, no sabemos”.

Esto último lo declaró Humberto Rangel, tío del universitario asesinado por un elemento de la Guardia Nacional.

“Esperemos que así como el Gobernador se dio el tiempo de hacer un boletín lamentando estos hechos, esperemos que también él esté con el dedo en el renglón para que no quede impune y más que nada la justicia y no para mi sobrino directamente, pues él no va a ver qué se le hizo justicia, sino para los jóvenes y los estudiantes que están ahí en El Copal”.

Condeno enérgicamente los lamentables hechos registrados en #Irapuato en donde un joven estudiante perdió la vida y una más resultó gravemente herida a consecuencia de disparos en un uso desproporcionado de la fuerza por parte de un elemento de la Guardia Nacional. (1/2) — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) April 28, 2022

Apuntó que ahora le tocó a su sobrino y ya hay muchos jóvenes que han terminado así.

“Lamentablemente ahorita cómo está el momento, cómo están las cosas, quieren la foto para decir que están brindando todo el apoyo, posteriormente esto se fue a una carpeta, no la encuentran, no sabemos, no ha venido nadie y San se acabó”.

Y es que detalló que no es posible que ahora salir a la calle a ir a comprar un refresco representa cuidarse de la Guardia Nacional, corporación que creó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió debe también conocer lo que sucedió en Irapuato.

“…Para cuidarnos y en este momento como nos tiene. Queremos justicia”.

Luego de la visita de la Secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo en la casa funeraria, dónde velaron el cuerpo de Ángel y, Humberto Rangel dijo que el apoyo no era ahí.

“Con nosotros se comprometió a ver en qué situación está la persona detenida para canalizarlo a la dependencia correspondiente y que se hagan cargo de eso, por parte de la universidad donde estaba mi sobrino, hay un grupo de abogados que están al pendiente de esta situación”.

Aclaró que no están conformes con la respuesta de la funcionaria estatal, hasta que no ven avances en el caso .

Confirmó la detención del uniformado federal, y de hecho precisó que ya los papás de Ángel Yael emitieron su declaración ante las autoridades correspondientes.

Estuve con la familia de Ángel a quienes acompañé respetuosamente en su dolor. No están solos en su exigencia de justicia, desde @gobiernogto estaremos atentos al desarrollo de la investigación. La @FGEGUANAJUATO ha informado la puesta a disposición del elemento involucrado. 2/3 — Libia García (@LibiaGarciaML) April 29, 2022

“Esperamos ver qué es lo que continúa, nos van a avisar los abogados de alguna audiencia y pues ahí vamos a estar”.

Por su parte, Lucía Rangel, madre de Ángel Yael expresó:

” Justicia no hijo dio su vida para que los demás jóvenes puedan caminar tranquilos, que – las autoridades- se pongan las pilas, nosotros creímos en sus propuestas y por eso los elegimos, ahora que nos cumplan” .

Esto, trascendió al finalizar la misa de cuerpo presente, la cual se llevó a cabo durante el mediodía en la casa funeraria ‘Gayosso’. Ahí estuvieron presentes familias y amigos del universitario, por quien exigieron justicia.

El cortejo fúnebre se dirigiría al panteón de los Olivos.

ESTUDIANTES DE LA UG SE UNEN AL GRITO DE JUSTICIA

¡Ángel no murió, la Guardia lo mató”, son algunos de los cánticos que realizaban los estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) campus San Carlos La Roncha para exigir justicia por Ángel el joven que fue asesinado por un agente de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Irapuato.

Al interior del campo estudiantes de varias carreras universitarias se organizaron con hojas, algunas cartulinas, veladoras y globos para después salir a marchar a las calles que se conducen a esta máxima casa de estudios.

Luego de permanecer varios minutos al interior del plantel, de manera pacifica. Los estudiantes salieron a las calles rumbo al plantel de la Guardia Nacional (GN) que se encuentra ubicado en el bulevar Aeropuerto, a unos escasos metros del puente del Milenio.

En todo momento los estudiantes realizaron cánticos de exigencia, lucha y justicia, para Ángel. Al llegar a una de las puertas del cuartel de la Guardia Nacional, encendieron algunas veladoras, las cuales en el vaso de vidrio tenían varias leyendas que decían: Ángel no murió, la Guardia lo mató.

Ahí mismo los estudiantes de medicina, enfermería, entre otras licenciaturas e ingenierías, colocaron las hojas que llevaban con ellos, continuaron con los cánticos para exigir justicia para sus compañeros.

Luego de varios minutos que habían transcurrido, dos estudiantes, hicieron una representación de lo que sucedió aquel miércoles 27 de abril, cuando un agente de la Guardia Nacional (GN) disparó en contra de dos estudiantes del plantel de la UG ubicado en el municipio de Irapuato.

Uno de los estudiantes llevaba el rostro cubierto, con una manta blanca pintada de rojo, en representación de la sangre. Y postrado en el piso, la comunidad estudiantil continuaba en los cánticos.

