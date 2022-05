Álex Ubago celebra 20 años de carrera con disco y con una historia de amor por México

Álex Ubago está de fiesta, pues celebra 20 años de carrera, una que se distingue por el romanticismo que acompaña su música. El cantante español festeja estas dos décadas con sus mayores éxitos y al lado de grandes amigos que ahora lo siguen para reinterpretar sus temas.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– 20 años es toda una vida y Álex Ubago la ha vivido rodeado de música. El cantante español celebra este año dos décadas de trayectoria con el lanzamiento de un nuevo álbum que recoge lo de mejor de sus grandes éxitos en compañía de otros intérpretes.

“Álex Ubago: 20 años”, el título del álbum, trae de bajo de la simpleza de su nombre el peso de un cumulo de experiencias, de giras, de reconocimiento y mucho crecimiento.

“Son muchos los sentimientos que pasan por mi corazón. Muchos recuerdos. La verdad es que es un momento muy importante, muy especial y es difícil resumir en pocas palabras todas las cosas que siento, pero si tuviera que hacerlo, con una, sería: agradecimiento. Me siento un tipo muy afortunado y privilegiado por todo lo que he podido vivir estos 20 años de trayectoria y sobre todo el sentimiento es de agradecimiento, hacia tantas personas, a mis fans para empezar y tantas personas que han estado ahí lado todos estos años”, destaca Ubago en entrevista exclusiva con SinEmbargo.

Esta nueva producción discográfica de festejo reúne 18 temas, algunos éxitos como “Sin miedo a nada”, “A gritos de esperanza” o “Sigo aquí”, que han catapultado su carrera y otros más que son especiales porque tienen un valor más personal.

Sin embargo, ahora estos sencillos traen un nuevo aire en su sonido y son compartidos con otros exponentes de la música como Jesús Navarro (Reik), Leo Rizzi, La oreja de Van Gogh, Matisse, Pablo López, ELE, entre muchos otros que suman su voz para cantarlos con fuerza.

“Hay un factor común entre todos los artistas que participan en el disco y es que, además de la conexión que tengo con ellos, es porque todos son mis amigos, realmente son amigos, con los que tengo una cercanía, son artistas con los que la vida y la música me han juntado todos estos años y he podido conocer. Tenemos una amistad y me apetecía que me acompañarán en este disco también por esa razón”, señala.

MIRANDO AL PASADO

Álex Ubago se acercaba a los 20 años de edad cuando su sueño tomó forma. Las canciones que componía meramente para él y sus seres queridos de forma casera, llegaron a las manos del representante de la banda La Oreja de Van Gogh y entonces todo cambió de un momento para él.

“¿Qué pides tú?”, el primer álbum que grabó con una disquera, y todo el romanticismo de sus letras, tuvieron gran impacto, y entonces el mundo conoció su voz.

Ubago mira con añoranza aquel joven que pisaba sus primeros escenarios con timidez, y de verlo le tiene un mensaje:

“Esto igual va a sonar un poco tópico, pero es la verdad, para empezar le diría que disfrutara al máximo cada momento porque ahora que estoy cumpliendo 20 años en la música, miro la vista atrás y me doy cuenta qué rápido pasa todo, y de ahí lo importante que es disfrutar de cada uno de los momentos que nos regala la vida. No perder el tiempo en pensar en el futuro, en lo que vendrá. ¡Hombre! Hay que ser previsor, hay que pensar, hacer planes, pero me refiero a no preocuparnos demasiado por el futuro, y tampoco aclararnos en el pasado, los errores del pasado, sino de tratar de aprender, de ir hacia adelante y de disfrutar de cada momento, de vivir el presente”.

“Luego, también le diría que no tuviera miedo a hacer todo lo que dicte el corazón porque no hay nada peor que arrepentirte de algo que no has hecho. Así que, que fuera atrevido y valiente, que disfrutara de todos los momentos que le regala la vida”.

Alejandro Martínez de Ubago, su nombre real, suma en su carrera siete álbumes de estudio con este reciente estreno y al que le anteceden: “¿Qué pides tú?” (2001), “Fantasía o realidad” (2003), “Aviones de cristal” (2006), “Calle ilusión” (2009), “Mentiras sinceras” (2012) y “Canciones impuntuales” (2017).

Gracias a esta trayectoria, el cantante de ahora 41 años se ha convertido en uno de los artistas y compositores más destacados de España y Latinoamérica. Un reconocimiento que jamás se imaginó.

“La verdad es que no. Yo no he sido mucho de pensar en qué pasará dentro de 20 años, qué pasará dentro de 30 años. Simplemente me dejo llevar, dejo que fluya y lo que sí te puedo decir, es que si le llegan a decir al Álex adolescente, que soñaba, que fantaseaba con dedicarse a la música, subirse al escenario, con cantar y componer canciones para la gente, si me hubieran llegado decir que iba a vivir todo lo que he vivido, llegar a recorrer tantos lugares con mis canciones, a compartirlas con tanta gente, al recibir el cariño de tanta gente, y tantos sitios, la verdad es que no lo habría creído. Realmente todo lo que he podido vivir ni en mejores sueños de niño de adolescente lo podría haber imaginado”.

SU ROMANTICISMO EN MÉXICO

Álex Ubago ha cautivado con el sentimiento que pone en sus letras, el cual ha trascendido con potencia a otros países como México, que lo ha arropado desde su debut y que, a palabras del cantante, se ha convertido en su público más importante.

“Lo mío con Mexico es claramente una historia de amor preciosa que viene desde hace muchos años, muchos años de cariño, de respeto hacia mi música, de un país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos, que siempre me ha hecho sentir querido, que siempre ha hecho sentir en mi casa. Un país donde la gente se ha emocionado y se sigue emocionando con mi música, con mis canciones y donde me lo he paso muy bien, donde tengo grandes amigos”.

“México es al día de hoy el país del mundo donde más gente escucha mis canciones. Ahora que con las plataformas digitales, como Spotify, nos permiten ver de dónde nos escucha la gente y México hace tiempo que es mi país número uno, por lo cual siempre estoy agradecido y me siento en deuda con él. Es muy grande el cariño y sentimiento que tengo hacia vuestro país”.

Por el momento, Ubago dará paso a una gira en España, para entonces abrirse por una en Latinoamérica que arribará en partes. Las presentaciones en nuestro país llegarán hasta finales de este años, o en su defecto, a principios de 2023, para que sus seguidores, a los agradece, estén atentos.

“Sobre todo les diría gracias, en mayúsculas, en grande. Gracias de corazón por darme la oportunidad de vivir de la música, de compartir y darle valor a lo que hago, de emocionarse con mis canciones, por hacerlas suyas y por hacerlas parte de la su vida, por venir a mis conciertos y cantar conmigo y por transmitirme todas esas sensaciones tan bonitas y recargarme de esa energía tan maravillosa, gracias simplemente”.

En los siguientes meses, el cantante estará concentrado en la celebración de estos 20 años. Sin embargo, a la par ya preparara un álbum inédito tras cinco años de no tener nueva música. Por supuesto, este nuevo disco estará cargado del romanticismo con el que ha cautivado.