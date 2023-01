Annie Wersching, quien dio voz a Tess en The Last of Us, muere a los 45 años

A Annie Wersching se le diagnosticó cáncer en 2020, según Deadline, y siguió trabajando. Le sobreviven su esposo, el actor Stephen Full, y tres hijos. El domingo se abrió una página en la plataforma de financiación colectiva GoFundMe para apoyar a la familia.

Por Lindsey Bahr

WASHINGTON (AP).- La actriz Annie Wersching, mejor conocida por interpretar a la agente del FBI Renee Walker en la serie 24 y dar voz a Tess en el videojuego The Last of Us, ha muerto. Tenía 45 años.

Wersching murió en Los Ángeles el domingo en la mañana debido a cáncer, informó su agente de relaciones públicas a The Associated Press. No se especificó qué tipo de cáncer.

I miss my silly friend who helped bring Tess to life. Annie, you left us way too soon. You will forever be part of the TLoU & Naughty Dog family! 💔 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

Neil Druckmann, creador de The Last of Us, tuiteó: “Recién perdimos a una artista y un ser humano hermoso. Tengo el corazón hecho pedazos. Mis pensamientos están con sus seres queridos”.

La actriz Abigail Spencer, que apareció junto a Wersching en la serie de ciencia ficción Timeless, tuiteó: “Te amamos Annie Wersching. Te extrañaremos profundamente”.

Oriunda de San Luis, Missouri, Wersching apareció en decenas de programas de televisión a lo largo de sus dos décadas de carrera.

So sad to hear this. I became a fan from '24' and was lucky to be able to have Annie play mama to two of the hottest vamps in town. This go fund me is for her family. RIP Annie, you wonderful soul. For Annie's Boys ❤️ Freddie, Ozzie and Archie — Julie Plec (@julieplec) January 29, 2023

https://t.co/NPrCx3fCTj — Julie Plec (@julieplec) January 29, 2023

Su primer crédito fue en Star Trek: Enterprise, y posteriormente tuvo papeles recurrentes en la séptima y octava temporadas de 24, al igual que en Bosch, The Vampire Diaries, la serie de Marvel Runaways, The Rookie, y más recientemente en la segunda temporada de Star Trek: Picard, donde interpretó a la Reina Borg.

Además le dio voz y actuación de captura de movimientos a Tess para el popular videojuego The Last of Us.