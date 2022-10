El Presidente no es paciente grave, sus padecimientos están controlados: Dr. Frisbie

Este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que tiene varios padecimientos de salud tal y como se dio a conocer en los documentos filtrados, obtenidos por un grupo denominado “Guacamayas”, al periodista Carlos Loret de Mola.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- El médico y especialista en salud pública Héctor L. Frisbie aseguró que los padecimientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador no son un “cóctel de riesgo” luego de que se diera a conocer el estado de salud del mandatario tras un ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Los factores riesgo cardiovascular son la edad, ser hombre, tener hipertensión, tener diabetes y fumar. El Presidente es hombre, tiene más de 60 años y tiene hipertensión, esos tres factores de riesgo cardiovascular los tiene. Lo que no tiene es diabetes, eso incrementaría el riesgo tres veces y el Presidente nunca ha fumado”, explicó el Doctor Frisbie en entrevista con Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

“Él tiene una evaluación cardiovascular elevada y eso necesita tratamiento. Estoy seguro que está teniendo un buen control de su presión, debe estar tomando medicamentos para disminuir el colesterol de baja densidad y seguramente está tomando para incrementar el de alta densidad, es por eso que él está tomando los medicamentos en la noche”, añadió.

De acuerdo con la información filtrada, López Obrador padece gota, hipotiroidismo y angina inestable de riesgo grave. Asimismo se dio a conocer que el 2 de enero del año en curso una ambulancia aérea del Ejército trasladó al mandatario al Hospital Central Militar de la Ciudad de México, con diagnóstico grave.

“Todo lo que se dice allí es cierto y se ha expresado; si acaso lo de la ambulancia, que fue en Palenque, a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital. Y me recomendaron un cateterismo. Me dijeron: ‘hay que hacerlo’. Les pedí unos días y me dio COVID”, apuntó el Presidente durante su conferencia de prensa mañanera.

“Este tipo de pacientes los veo regularmente y sí me llamó la atención. Está bien, que bueno que haya transparencia, es muy importante que se sepa la salud de los presidentes […] pero es una discusión visceral, emocional, el Presidente no tiene un estado de salud optimo, desde luego todos sabemos que desde 2013 él se infartó. Lo que él tiene es síndrome metabólico y como tiene síndrome metabólico probablemente el tenga elevación de la glucosa en ayunas, pero no llega a ser diabetes”, apuntó el médico y especialista en salud pública.

En diciembre de 2013, el Presidente López Obrador, quien recientemente había perdido dos veces las elecciones presidenciales, ingresó de emergencia a un hospital del sur de la Ciudad de México debido a un infarto agudo al miocardio.

Los doctores intervinieron en la primera media hora de su ingreso, por lo que fue posible destaparle la arteria coronaria que sufrió la afectación. Según el informe médico, el infarto se debió a la acumulación de colesterol y coágulos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló el pasado mes de julio que del total de muertes registradas en 2021, un millón 032 mil 408 (92.4 por ciento) se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud.

De acuerdo con la información preliminar, las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar dentro de las 10 principales causas de muerte a nivel general con 226 mil 703. Por sexo, 136 mil 778 fueron hombres y 102 mil fueron mujeres.

Por último el Dr. Héctor L. Frisbie aconsejó a la población acudir al médico regularmente y atenderse, sobre todo de la hipertensión, enfermedad conocida como el “asesino silencioso”, hacer ejercicio, tomar mucha agua y no fumar.

“El riesgo de muerte súbita se produce en los pacientes que han sufrido un infarto en los primeros seis a doces meses […] La población mexicana tiene un riesgo incrementado para diabetes mellitus así que hay que tratar de estarse vigilando los niveles de glucosa”, alertó.