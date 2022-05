Delta nos puso muy graves. Ómicron no, pero mató a más adultos mayores, descubre EU

Ciudad de México/Nueva York/Shanghái, 31 de mayo (SinEmbargo/AP).– A pesar de los altos niveles de vacunación entre ciudadanos mayores en Estados Unidos, la COVID los mató a tasas mucho más altas durante la ola de Omicron del invierno pasado que hace un año pasado. Las lecciones en aquél país deberían servirnos aquí de advertencia: la variante se aprovechó de los largos retrasos desde las últimas vacunas y de su capacidad para eludir las defensas inmunitarias, dice The New York Times.

La ola de muertes del invierno en personas mayores contradijo la relativa suavidad de la variante Ómicron. Casi tantos estadounidenses de 65 años o más murieron en cuatro meses del aumento de es variante que en seis meses de la ola Delta, a pesar de que la variante Delta, para cualquier persona, tendía a causar una enfermedad más grave. “Si bien las tasas generales de mortalidad por COVID per cápita han disminuido, las personas mayores aún representan una parte abrumadora de ellas”, dice el diario estadounidense.

“Esto no es simplemente una pandemia de los no vacunados. Todavía existe un riesgo excepcionalmente alto entre los adultos mayores, incluso aquellos con la serie de vacunas primarias”, dijo a The New York Times Andrew Stokes, profesor asistente de salud global en la Universidad de Boston.