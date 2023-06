Otros 3 gobernadores republicanos envían a la Guardia Nacional a frontera con México

Por Sarah Rankin

RICHMOND, Virginia, EU (AP) — Los gobernadores de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Sur se sumaron el miércoles a una creciente lista de estados con gobiernos republicanos que envían a elementos de su Guardia Nacional y otros agentes de seguridad a la frontera sur de Estados Unidos.

El Gobernador de Virginia Glenn Yongkin, quien es considerado como un posible aspirante presidencial, anunció una orden ejecutiva para el envío de 100 soldados de la Guardia Nacional de Virginia y 21 elementos de apoyo. Henry McMaster, de Carolina del Sur, y Jim Justice, de Virginia Occidental, anunciaron sus despliegues poco después, también en respuesta a una solicitud del Gobernador de Texas, Greg Abbott.

Los anuncios elevan a por lo menos ocho el número de estados con gobiernos republicanos que ordenaron el despliegue de soldados y demás asistencia desde que Abbott solicitó ayuda hace unas semanas.

The ongoing border crisis facing our nation has turned every state into a border state. Virginia will do its part to assist @GregAbbott_TX’s efforts with the coordinated deployment of National Guard soldiers to assist in key aspects of their mission. https://t.co/zFHJxdDjhE

— Governor Glenn Youngkin (@GovernorVA) May 31, 2023