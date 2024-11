Científicos recrean un ratón a partir de un gen más antiguo que la vida animal

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS).- Un gen presente en un organismo unicelular relacionado con los animales ha sido utilizado para crear células madre empleadas posteriormente para dar lugar a un ratón vivo y que respira.

Este avance, publicado en Nature Communications, redefine nuestra comprensión de los orígenes genéticos de las células madre, ofreciendo una nueva perspectiva sobre los vínculos evolutivos entre los animales y sus antiguos parientes unicelulares, según los autores.

El Dr. Alex de Mendoza de la Universidad Queen Mary de Londres y colegas de la Universidad de Hong Kong basaron su investigación un gen encontrado en coanoflagelados, los parientes vivos más cercanos de los animales, y cuyos genomas contienen versiones de los genes Sox y POU, conocidos por impulsar la pluripotencia (el potencial celular para convertirse en cualquier tipo de célula) dentro de las células madre de los mamíferos. Este descubrimiento inesperado desafía una antigua creencia de que estos genes evolucionaron exclusivamente dentro de los animales.

SOX and POU are crucial Transcription Factors in animal development, believed to be innovations. We found them in unicellular relatives of animals. And hold tight, you can use a choanoflagellate 🦠 SOX gene to make a full chimeric 🐁 ! Read more here: https://t.co/oCmQjV3WIB 1/6

El premio Nobel de 2012 otorgado a Shinya Yamanaka demostró que es posible obtener células madre a partir de células «diferenciadas» simplemente expresando cuatro factores, incluido un gen Sox (Sox2) y un gen POU (Oct4). En esta nueva investigación, el equipo introdujo genes Sox de coanoflagelados en células de ratón, reemplazando el gen Sox2 nativo logrando la reprogramación hacia el estado de célula madre pluripotente. Para validar la eficacia de estas células reprogramadas, se inyectaron en un embrión de ratón en desarrollo. El ratón quimérico resultante mostró rasgos físicos tanto del embrión donante como de las células madre inducidas en el laboratorio, como manchas de pelo negras y ojos oscuros, lo que confirma que estos genes antiguos desempeñaron un papel crucial para que las células madre fueran compatibles con el desarrollo del animal.

El estudio rastrea cómo las versiones tempranas de las proteínas Sox y POU, que se unen al ADN y regulan otros genes, fueron utilizadas por los ancestros unicelulares para funciones que luego se convertirían en parte integral de la formación de células madre y el desarrollo animal. «Los coanoflagelados no tienen células madre, son organismos unicelulares, pero tienen estos genes, probablemente para controlar procesos celulares básicos que los animales multicelulares probablemente reutilizaron más tarde para construir cuerpos complejos», explicó el Dr. de Mendoza.

Unicellular Sox genes are sister group to the rest of animal Soxes. Yet they already bind the same DNA motifs. So we tested their capacity to substitute an animal Sox, Sox2 in the classic Yamanaka cocktail. We could generate iPSC, and these could make chimeric «choano»mice! 3/6 pic.twitter.com/MSmzCaaAKE

