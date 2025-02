Trump celebra liberación de 6 rehenes de EU en Venezuela tras intervención de Grenell.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La liberación de seis ciudadanos estadounidenses en Venezuela se concretó tras la reunión entre Nicolás Maduro y el enviado de Donald Trump, Richard Grenell.

El diplomático confirmó en redes sociales que los exdetenidos ya están en camino a Estados Unidos. "Acaban de hablar con Donald Trump y no podían dejar de darle las gracias", publicó.

El Presidente celebró la noticia: "Me acaban de informar que traeremos a seis rehenes de Venezuela a casa. Gracias a Ric Grenell y a todo mi personal. ¡Buen trabajo!".

Grenell no reveló las identidades de los liberados, pero publicó una foto junto a ellos en un avión. Vestían trajes azul celeste, característicos del sistema penitenciario venezolano.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025