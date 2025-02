Trump dinamita alianza México-EU-Canadá y desata disputa comercial sin precedentes

Trump inició una guerra comercial en Norteamérica al imponer aranceles del 25 por ciento a México y Canadá, la cual fracturó la alianza del T-MEC y provocó grandes tensiones económicas en la región.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– Donald Trump desató una guerra comercial global que cambiará al mundo, al menos en sus cuatro años de administración, y que pondrá en riesgo el desarrollo y la prosperidad de las naciones.

Con la decisión de imponer aranceles a México y Canadá, sus socios en el tratado comercial T-MEC, el Presidente de EU ha roto una poderosa alianza que hacía de los tres países de Norteamérica un bloque que, hasta ahora, representa el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Además, Trump ha lanzado amenazas adicionales si hay reclamos de México y Canadá, lo que no ha tardado en suceder por parte de ambas naciones. En particular, y luego de que la Casa Blanca acusara a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo de estar coludida con los cárteles de la droga, llegó una respuesta contundente del Gobierno mexicano.

La Presidenta de México desnudó la hipocresía de los gobiernos estadounidenses, incluida por supuesto la administración Trump, por acusar sin mover un dedo por combatir al narcotráfico en su país, la crisis de los opiodes que mata a miles de sus jóvenes cada año y la venta indiscriminada de armas a grupos criminales fuera de sus fronteras.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, Trump firmó horas antes las órdenes ejecutivas que dieron entrada en vigor a estos nuevos impuestos bajo un argumento que parece no tener sentido: proteger a los ciudadanos estadounidenses del flujo de drogas, especialmente el fentanilo, en un país que durante décadas ha tenido este problema y no ha podido detenerlo por completo.

Medios internacionales líderes, incluidos los estadounidenses, alertaron de inmediato sobre lo que significa la decisión de Trump de imponer aranceles del 25 por ciento a sus socios comerciales, además de aplicar un 10 por ciento de impuestos al intercambio con China, país al que, de por sí, Estados Unidos ha aumentado aranceles paulatinamente desde hace años.

La prensa de EU reacciona a aranceles de Trump

The New York Times destacó este sábado que Trump terminó de un plumazo con un esfuerzo de varias generaciones por consolidar un bloque comercial poderoso y una colaboración fraternal con sus vecinos del norte y del sur.

Trump, planteó el Times, “parece no tener miedo de alterar las relaciones económicas más estrechas de Estados Unidos” pues explica que “Estados Unidos y México están entre los países más integrados: están vinculados por los negocios, el comercio, el turismo, los lazos familiares, las remesas y la cultura. Es una cercanía que a veces genera descontento y esfuerzos por distanciar la relación, pero que también trae muchos beneficios”.

Además expuso: “Muchas empresas dicen que los lazos entre los países son más profundos de lo que la mayoría de los estadounidenses creen, y políticas como los aranceles que buscan cortarlos serían dolorosas”.

Por su parte, The Wall Street Journal –el diario de economía y finanzas líder en Estados Undios– expuso la noche del sábado que “la decisión sobre las exenciones para la primera ronda de aranceles, prevista para el sábado, proporcionará un indicador temprano del nivel de riesgo económico que el Presidente (Donald Trump) está dispuesto a asumir para provocar nuevas guerras comerciales y presionar a otras naciones para que se adhieran a sus demandas políticas”.

“Durante semanas, las grandes industrias estadounidenses, como los sectores petrolero y automotriz, lo han presionado para obtener exenciones de los aranceles, advirtiendo sobre precios más altos y problemas en la cadena de suministro a nivel continental, mientras que Canadá y México han preparado una lista de medidas de represalia para golpear a los productos estadounidenses con aranceles en especie”, agregó el diario neoyorquino.

En una columna, el Consejo Editorial del mismo medio sostuvo que la imposición de aranceles, sin "ningún buen motivo", se trataría de "la guerra comercial más tonta de la historia".

A su vez, e ldiario británico The Financial Times –también una referencia en el mundo de las finanzas mundiales– planteó que “el abrupto movimiento inicial de Trump frustrará las esperanzas de los países que esperaban un enfoque más lento y cauteloso en la política comercial después de que el gobierno de Trump ordenó una serie de revisiones de las relaciones comerciales de Estados Unidos el día de la investidura”.

Y añadió: “También indica la voluntad del Presidente de usar aranceles para presionar a los aliados en cuestiones que van desde la inmigración hasta el tráfico de drogas”.

En tanto, The Economist, el medio de referencia en materia de negocios, publica que las acciones de Trump “seguirán representando un shock para la economía global. Harán subir los precios, pesarán sobre el crecimiento y sembrarán incertidumbre para las empresas. Además, es probable que sean solo la primera salva de Trump, que está ansioso por implementar aranceles que sean a la vez más agresivos y más globales”.

“El anuncio de Trump de los nuevos aranceles debería borrar cualquier duda sobre su determinación de adoptar una línea dura en materia de comercio, sin hacer caso de las advertencias de empresas, diplomáticos y economistas sobre las posibles consecuencias”.

The Economist señala que “esta vez, los aranceles también afectarán a la economía mucho más repentinamente”, y expone cómo Trump ha creído durante mucho tiempo que los aranceles benefician a la economía estadounidense porque cree que generarán enormes ingresos para el gobierno federal, lo que le permitirá reducir los impuestos.

“Pero los nuevos aranceles a México, Canadá y China pueden generar solo 110 mil millones de dólares para el gobierno federal, o aproximadamente el 2 por ciento de sus ingresos fiscales generales, según la Tax Foundation, un grupo de expertos. Al mismo tiempo, gran parte del costo de los aranceles correrá a cargo de los consumidores y las empresas estadounidenses. Desde aguacates hasta tomates y desde automóviles hasta petróleo crudo, México y Canadá son importantes proveedores de Estados Unidos. Es probable que los precios de estos productos, y muchos más, aumenten en los próximos meses”.

Refiere que en segundo lugar, Trump cree que los aranceles alentarán a las empresas a fabricar más cosas en fábricas estadounidenses. “Sin embargo, Estados Unidos por sí solo nunca será tan eficiente como las redes de producción integradas regionalmente que han crecido a lo largo de más de tres décadas de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México”.

Claudia responde con energía a la Casa Blanca

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este sábado enérgicamente las acusaciones de la Casa Blanca, que vinculan al Gobierno de México con organizaciones criminales, las cuales calificó como infundadas y reafirmó la soberanía de México.

"Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio", afirmó la mandataria federal.

En una contundente declaración publicada en X, la titular del Ejecutivo señaló que las verdaderas alianzas con grupos criminales se encuentran en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos. Incluso, la Presidenta citó un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos de enero como evidencia.

"Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año", sostuvo.

En los últimos cuatro meses, México aseguró más de 40 toneladas de drogas y detenido a más de diez mil personas vinculadas con el narcotráfico, incluidos 20 millones de dosis de fentanilo. Por ello, Sheinbaum exhortó a Estados Unidos a tomar medidas internas para combatir el consumo de fentanilo, incluyendo campañas de prevención y el control del lavado de dinero.

La titular del Ejecutivo enfatizó que México no busca confrontación, sino cooperación entre países vecinos. Por lo anterior, propuso al Presidente Trump establecer una mesa de trabajo conjunta con equipos de seguridad y salud pública para enfrentar el problema de las drogas de manera integral y respetuosa de la soberanía de cada nación.

"México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no", añadió.

Asimismo, la mandataria federal señaló que la imposición de aranceles no es una solución a la problemática de tráfico de drogas ni el flujo migratorio hacia territorio estadounidense, sino que debe existir un diálogo entre ambos gobiernos para afrentar dichos temas. Por último, indicó que ordenó a Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, a implementar el "Plan B" que elaboró el Gobierno de México, mismo que "incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses" del país.

Trudeuau impone aranceles a EU

Canadá impondrá aranceles de 25 por ciento a diversos productos estadounidenses como respuesta a las medidas arancelarias que anunció el Gobierno estadounidense este 1 de febrero en contra de Canadá, México y China.

La medida fue dada a conocer en una conferencia de prensa encabezada por el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien informó que la medida aplicará a insumos de uso común como bebidas alcohólicas, vegetales, ropa y calzado.

"Esta noche, anuncio que Canadá responderá a las acciones comerciales de Estados Unidos con aranceles de 25 por ciento en contra de bienes estadounidenses con un valor de 155 mil millones de dólares", mencionó el mandatario canadiense, quien señaló que habrían preferido no tomar tales medidas.

Ante medios de comunicación, Trudeau criticó las medidas arancelarias anunciadas por Washington, al afirmar que éstas traerán repercusiones a los bolsillos de las y los estadounidenses. "Esto tendrá consecuencias para ustedes, la gente de Estados Unidos [...] los aranceles en contra de Canadá pondrán en riesgo sus trabajos", mencionó, y añadió que plantas automotrices podrías cerrar, además de que se elevarían los costos de diversos productos y servicios.

Por otra parte, el Primer Ministro de Canadá confirmó en su conferencia que sostuvo una llamada telefónica con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para abordar la reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

"Hace unos minutos hablé con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que también ha sido blanco de aranceles aduaneros hoy, y estamos comprometidos a trabajar juntos para enfrentar este tema", señaló Trudeau en su cuenta de X.

Previamente, ante el anuncio por parte del Gobierno de Estados Unidos, de que impondrá aranceles de 25 por ciento a productos de México, Canadá y China, el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, adelantó que tomaría medidas al respecto y que estaba listo para enfrentar la situación.

A través de redes sociales, el mandatario de Canadá compartió una publicación en la que informó sobre la decisión tomada por parte de la Administración de Donald Trump de imponer un arancel del 25 por ciento a productos canadienses y un 10 por ciento a los recursos energéticos de dicho país, medida que entrará en vigor a partir del 4 de febrero.

Debido a ello, Trudeau señaló que había sostenido una reunión con su Gabinete y los gobernantes de las provincias canadienses, además de que entablaría este mismo sábado una llamada telefónica con Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México. "No queríamos esto, pero Canadá está preparada. Me dirigiré a los canadienses más tarde", concluyó el Primer Ministro.

El anuncio que cimbra el comercio mundial

Estados Unidos (EU) anunció hoy aranceles del 25 por ciento para México y Canadá, y la orden ejecutiva que firma Donald Trump establece que si cualquiera de los dos países responde, habrá un aumento adicional de tarifas a todos los productos que estos dos países envían a su territorio.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, el mandatario estadounidense firmó un total de tres órdenes ejecutivas este 1 de febrero, tal como había amagado con hacer desde el primer día de su retorno a la Casa Blanca.

Según reportó el medio The New York Times, en dichas órdenes se estipula la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos provenientes de México y Canadá, además de un arancel de 10 por ciento al petróleo canadiense y los productos de origen chino. Asimismo, las órdenes incluyeron una cláusula de represalia para que, en caso de que alguno de los tres países involucrados decida responder con aranceles a productos de EU, sufriría la imposición de aranceles adicionales.

El anuncio fue posteriormente dado a conocer públicamente en la cuenta oficial de X de la Casa Blanca, a través de una publicación en donde se indicó que la medida arancelaria tiene como objetivo principal hacer que China, México y Canadá se responsabilicen "de sus promesas de detener el flujo de drogas venenosas hacia Estados Unidos".

Por su parte, el Presidente Donald Trump también hizo mención sobre el anuncio en su red social Truth Social, en donde señaló que la medida se realizó gracias a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés), la cual otorga al Presidente de Estados Unidos en turno la autoridad para regular el comercio internacional ante una emergencia nacional.

Como lo ha señalado Trump en múltiples ocasiones, la emergencia nacional que considera urgente abordar en este momento es el tráfico de drogas y la migración irregular hacia EU desde las fronteras de México y Canadá: "Necesitamos proteger a los estadounidenses, y es mi deber como Presidente garantizar la seguridad de todos".

Llegan las protestas de latinos y canadienses

Latinos y canadienses se organizan para hacer boicotear al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en rechazo a sus políticas antimigratorias y económicas.

En Estados Unidos, los latinos lanzaron el "Latino Freeze Movement", mientras que en Canadá crece el llamado a dejar de consumir productos estadounidenses.

Las medidas de Trump han provocado indignación en diversos sectores. La comunidad latina busca frenar el flujo de dinero hacia empresas afines al presidente estadounidense, mientras que en Canadá se ha desatado un rechazo masivo a sus amenazas comerciales y políticas.

El movimiento "Latino Freeze" busca que los hispanos reduzcan su gasto y no compren en negocios alineados con Trump. Su impacto podría ser significativo, ya que la comunidad latina aporta 3.7 billones de dólares al PIB estadounidense.

En redes sociales, activistas promueven el boicot con los hashtags #LatinoFreezeMovement y #LatinoFreeze. También convocan a un "Día sin latinos" el próximo 3 de febrero, con la intención de paralizar sectores clave de la economía.

“No gasten más. Todos juntos podemos tener un gran impacto simplemente si no usamos nuestro dinero”, señala el sitio oficial del movimiento, que además recomienda apoyar negocios latinos y afroamericanos.

Mientras tanto, en Canadá, las declaraciones de Trump sobre anexar el país al territorio estadounidense han desatado una ola de nacionalismo. Empresarios y políticos han respondido con medidas de rechazo económico.

El Primer Ministro de Ontario, Doug Ford, ha usado la frase "Canadá no está en venta" como bandera de resistencia. También amenazó con represalias económicas si Trump insiste en imponer aranceles del 25 por ciento.

Los canadienses han respondido con boicots a productos estadounidenses y la compra masiva de gorras con el lema "Canadá no está en venta". En sólo unas semanas, estas se han convertido en un símbolo de protesta.

El sentimiento nacionalista ha llevado a líderes políticos a exigir medidas más duras. La exviceprimera Ministra Chrystia Freeland propuso aranceles del 100 por ciento a Tesla en represalia por las acciones de Trump.