TEXTUALES ¬ “Los cárteles tienen una alianza con el Gobierno de México”: Washington

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).– El Gobierno de México y los cárteles de la droga “tienen una alianza” que pone en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos”, acusó esta tarde la Administración de Donal Trump, que firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles de 25 por ciento a productos mexicanos.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, el Gobierno de Estados Unidos planteó que los aranceles de 25 por ciento que se aplicarán a los productores mexicanos obedecen justo a esa relación y para que el Gobierno mexicano coopere con EU en la lucha contra las drogas.

