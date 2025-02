Trump impone 25% a México y Canadá, y si responden, elevará aún más la tarifa

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).– Estados Unidos anunció hoy aranceles del 25% para México y Canadá, y la orden ejecutiva que firma Donald Trump establece que si cualquiera de los dos países responde, habrá un aumento adicional de tarifas a todos los productos que estos dos países envían a su territorio.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, el mandatario estadounidense firmó un total de tres órdenes ejecutivas este 1 de febrero, tal como había amagado con hacer desde el primer día de su retorno a la Casa Blanca.

Según reportó el medio The New York Times, en dichas órdenes se estipula la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos provenientes de México y Canadá, además de un arancel de 10 por ciento al petróleo canadiense y los productos de origen chino.

🧵President Donald Trump is taking decisive action to protect Americans from the fentanyl crisis. Fentanyl is the leading cause of death for Americans ages 18 to 45.

Today’s tariff announcement is necessary to hold China, Mexico, and Canada accountable for their promises to halt… pic.twitter.com/qY9X2wx9CT

— The White House (@WhiteHouse) February 1, 2025