Trump: Aranceles a petróleo y más productos de México y Canadá van el 18 de febrero

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su intención de imponer aranceles al petróleo, gas, acero y demás productos provenientes de México, Canadá y China, al señalar que dicha medida podría entrar en vigor a partir del 18 de febrero.

Trump: "Eventually we're going to put tariffs on chips. We're gonna put tariffs on oil and gas, that will happen fairly soon. I think around the 18th of February. And we're going to put a lot of tariffs on steel... aluminum and ultimately copper." pic.twitter.com/OQS3Jdf9MK

— Mr Producer (@RichSementa) January 31, 2025