La Casa Blanca dice que México y Canadá amanecen con 25% de impuesto y China con 10%

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, confirmó este viernes que “mañana se aplicarán aranceles de 25 por ciento a Canadá y México” porque ambos países “han permitido una invasión de fentanilo y delincuentes ilegales que están matando a ciudadanos estadounidenses”. Además, también se anunciará una carga impositiva de 10 por ciento para China, agregó.

La vocera dio una conferencia este mediodía en la Casa Blanca donde aseguró que los aranceles anunciados por Trump sí se aplicarán este 1 de febrero debido que los socios de EU en el T-MEC “no han hecho lo suficiente para frenar la migración irregular y el tráfico de fentanilo”.

Leavitt desmintió una versión previa de la agencia de noticias Reuters, que sugería que el Presidente Donald Trump anunciaría nuevos aranceles contra México y Canadá a partir de marzo. Según Reuters, estos impuestos incluirían un proceso para que ambos países busquen “exenciones específicas” para ciertas importaciones. La agencia inglesa planteó esta información este viernes.

🚨BREAKING: Karoline Leavitt announces tariffs on Canada and Mexico are coming TOMORROW:

"The tariffs are incoming tomorrow on Canada and Mexico. Both have allowed an invasion of fentanyl and illegal criminals that are killing American citizens."

pic.twitter.com/0GAOploVyv

— Benny Johnson (@bennyjohnson) January 31, 2025