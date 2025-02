Claudia no refiere a Trump. Dice: “No me siento sola y ustedes tampoco están solos”

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Ante la confirmación de aranceles del 25 por ciento de Estados Unidos contra México, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que "no se siente sola", por lo que cuenta con una unión entre el pueblo y su Gobierno.

"No me siento sola y ustedes tampoco están solos, somos uno el Gobierno y pueblo, uno mismo, no hay diferencia (…) Nosotros somos pueblo, estamos al servicio del pueblo de México, no queremos más que estar al servicio del pueblo de México y eso le da a nuestro país mucha fuerza frente a cualquier adversidad y cualquier problema porque estamos juntos”, indicó en conferencia de prensa.