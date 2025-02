La Casa Blanca ya informó, dice la prensa canadiense: arancel de 25% desde el martes

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Estados Unidos impondrá aranceles generalizados de 25 por ciento a los productos de ese país, además de 10 por ciento a la energía, a partir del martes 4 de febrero.

De acuerdo con el diario The Globe and Mail, quien no identifica su fuente, el Gobierno canadiense fue notificado de la situación esta tarde de sábado.

La noticia, que fue revelada primero por la cadena CBC News, llega luego de semanas de esfuerzos del Gobierno canadiense par evitar que la amenaza del Presidente Donald Trump se cumpliera.

No one — on either side of the border — wants to see American tariffs on Canadian goods.

I met with our Canada-U.S. Council today. We’re working hard to prevent these tariffs, but if the United States moves ahead, Canada’s ready with a forceful and immediate response.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2025