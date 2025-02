Claudia responde fuerte: Mi Gobierno no es aliado de narcos; las armerías de EU, sí

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este sábado enérgicamente las acusaciones de la Casa Blanca, que vinculan al Gobierno de México con organizaciones criminales, las cuales calificó como infundadas y reafirmó la soberanía de México.

En una contundente declaración publicada en X, Sheinbaum señaló que las verdaderas alianzas con grupos criminales se encuentran en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos. La Presidenta citó un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos de enero como evidencia.

En los últimos cuatro meses, México aseguró más de 40 toneladas de drogas y detenido a más de diez mil personas vinculadas con el narcotráfico, incluidos 20 millones de dosis de fentanilo. Sheinbaum exhortó a Estados Unidos a tomar medidas internas para combatir el consumo de fentanilo, incluyendo campañas de prevención y el control del lavado de dinero.

La titular del Ejecutivo enfatizó que México no busca confrontación, sino cooperación entre países vecinos. Por lo anterior, propuso al Presidente Trump establecer una mesa de trabajo conjunta con equipos de seguridad y salud pública para enfrentar el problema de las drogas de manera integral y respetuosa de la soberanía de cada nación.

"México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no", añadió.