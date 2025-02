Presidente de EU anuncia que irá al Super Bowl: si algo me pasa acabaremos con Irán

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que asistirá el domingo al Caesars Superdome para presenciar el Super Bowl LIX entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia.

De acuerdo con su equipo, el mandatario estadounidense será el primer dirigente en acudir a un partido de la NFL, por lo que se ha implementado un dispositivo especial de seguridad para salvaguardar su integridad durante su visita.

🚨JUST IN: President Donald Trump will be attending the #Eagles - #Chiefs Super Bowl in New Orleans this Sunday.

Trump also plans to be on the FOX pregame show & will be the first sitting president ever to attend the Super Bowl in person.

Expect to see a lot of Trump on Sunday. pic.twitter.com/RppXepfpx7

— MLFootball (@_MLFootball) February 4, 2025