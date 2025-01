Por primera vez, la Presidencia de EU estará en manos de un delincuente con condena

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido condenado este viernes por un Tribunal de Nueva York a una "liberación incondicional", una clase de condena que no implica ni multa, ni cárcel ni libertad condicional, por el caso de soborno a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como "Stormy Daniels".

Trump fue condenado en abril por un total de 34 cargos, cuando aún no estaba siquiera confirmado como candidato oficial a la Casa Blanca.

El Juez le responsabilizó de falsificación documental para ocultar un pago de 130 mil dólares a "Stormy Daniels", a la que pagó para que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial.

The Radical Democrats have lost another pathetic, unAmerican Witch Hunt. After spending tens of millions of dollars, wasting over 6 years of obsessive work that should have been spent on protecting New Yorkers from violent, rampant crime that is destroying the City and State,…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 10, 2025