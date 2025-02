Casas Vacías, la obra que habla del dolor y los rincones de la maternidad

Esta puesta en escena realiza un cuestionamiento al concepto de maternidad como añoranza y satisfacción de toda mujer y pone frente a frente a dos madres para abordar el dolor, el amor, la violencia, la desigualdad hasta la culpa.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- La obra Casas Vacías basada en la novela homónima de Brenda Navarro, llegará al Foro Shakespeare con las actuaciones de Paula Watson y Mariana Villegas bajo la dirección de Mariana Giménez, para contar la historia de una mujer cuyo hijo desaparece jugando en el par­que, y la de aquella otra mujer que se lo lleva para criarlo como propio.

Casas Vacías es una obra de teatro que llevará al espectador a escuchar a dos madres, interpretadas por Mariana Villegas y Paula Watson, que resultan muy diferentes, mostrará su dolor, soledad, desesperación y culpa.

La puesta en escena es una adaptación del traductor y escritor Humberto Pérez Mortera, de la novela de Brenda Navarro Casas Vacías que 2020 obtuvo el Premio Tigre Juan a lo mejor de la literatura en español.

Cuestionar los mandatos impuestos

Este es un proyecto de Caballera Producciones, integrado por Irene Azuela y Berenice González, quienes explicaron que llevaban ya varios años intentando que llegará al escenario. Irene contó que el proyecto nació tras leer la novela de Brenda Navarro y cuestionarse los mandatos y lo que se espera de las mujeres socialmente.

"Yo estaba pasando por un momento en el, que teniendo una hija, quería tener más hijos y de pronto, la imposibilidad de que eso sucediera pues estaba ahí, era muy evidente y enfrentarme al texto de Brenda fue enfrentar a una cantidad de preguntas que me movieron toda por dentro. Preguntas que tienen que ver con estos esquemas únicos que de pronto pensamos que tenemos que seguir como mujeres, como ciertos mandatos que se nos ponen encima y me pareció que que si la literatura da voz a a a estos personajes y a las historias, el teatro lo que hace es poner el cuerpo", compartió Irene Azuela durante la conferencia de prensa.

Irene compartió que no ha sido sencillo, sin embargo, se siente muy emocionada de poder estrenar pronto. "El teatro es un regalo para nosotras que lo tenemos, pero es una batalla contra muchísimos frentes, es bastante difícil llegar aquí, entonces el hecho de que estemos finalmente muy cerca del estreno nos tiene muy contentas".

Una obra que abre las posibilidades

En esta obra los personajes no tienen nombre, a pesar de que han tratado de darles uno, parece que el texto se resiste y no terminan de encajar, por lo que los personajes son: la madre biológica y la madre no biológica. Paula Watson, que interpreta a la madre biológica en esta historia, contó que a su personaje le cuesta aceptar el ser madre por distintas situaciones.

"Creo que es una obra de mucho riesgo, no sólo en las preguntas que hace el texto, sino en lo que estamos proponiendo también, en el manejo espacial y de relación, pero que abordado por nosotras es paradójico. Yo, por ejemplo, no soy madre, pero muchas veces me he cuestionado el tema de la maternidad, por supuesto, me ha hecho como tener una visceralidad y una honestidad en este campo muy fértil de lo que es ser madre y qué es ser hija también", dijo Paula.

La actriz apuntó que la obra cuestiona y también presenta posibilidades para sentirse en empatía con los temas que se abordan, algo que resulta importante para las mujeres, para las madres.

"No hay respuestas, eso también creo que es algo que me gusta mucho de de este texto, como que no no quiere resolver nada, sino que abre todas las posibilidades para que cada persona que venga a ver se hará cargo, no sé, sensiblemente de lo que se refleje con este texto", agregó.

Por su parte, Mariana Villegas interpreta a la madre no biológica, del que dijo es el personaje más desafiante que ha interpretado. "Desde que leí la novela habían muchos momentos en que me quedé sin aire, que me costaba mucho trabajo ver y leer, imaginar el horror que al que muchas mujeres también nos enfrentamos, en nuestra en nuestra historia, en nuestras formas de habitarnos, de amar, de relacionarnos, nuestros deseos, el tiempo de las mujeres".

Mariana agregó: "Siento que, este personaje ha llegado como un regalo desafiante porque pienso que hay muchos momentos en los que me identifico con ella casi como una calca de la vida y la misión y otros en donde me atormenta mucho pensar que que el mandato de ser mujer puede llegar a lugares violentísimos e incomprensibles".

Casas Vacías se presentará en el Foro Shakespeare (Zamora 7 Cuauhtémoc, Zamora 7, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México) los viernes, sábados y domingos del 28 de febrero al 13 de abril.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.