Marina de Tavira protagoniza La niña en el altar con una perspectiva renovada

La niña en el altar realiza una reescritura de Ifigenia en Áulide de Eurípides y Agamenón de Esquilo, pero pone en el centro a Clitemnestra, interpretada por Marina de Tavira, lo que brinda una perspectiva diferente de la historia.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).–La puesta en escena La niña en el altar, escrita por Marina Carr, se presentará en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky a partir del 30 de enero con Enrique Singer en la dirección y un elenco encabezado por Marina de Tavira y Alberto Estrella junto a Emma Dib, Everardo Arzate, Yessica Borroto y Salvador Sánchez.

La actriz Marina de Tavira interpreta a Clitemnestra en esta obra que es una reescritura de Ifigenia en Áulide de Eurípides y Agamenón de Esquilo, en la que Agamenón, esposo de Clitemnestra, sacrifica a la hija de ambos para pedir a los dioses que el viento cambie y le permita a su ejército salir al mar. Diez años después, Agamenón regresa y trae a una joven Casandra embarazada, por lo que destierran a Clitemnestra al "harem" donde ve morir a la hija que ha tenido con Egisto.

La niña en el altar es un proyecto de Incidente Teatro, la productora de teatro independiente de Marina de Tavira y Enrique Singer con la que ya llevan 9 puestas en escena.

"Es un texto que me llegó a través del traductor Alfredo Michel Modenessi, que es nuestro pescador de textos [...] cuando me lo mandó me maravilló de entrada la belleza del lenguaje para hablar de algo tan terrible como es la guerra, los feminicidios, los infanticidios, las infancias expuestas a la violencia y destinadas a la violencia", compartió Marina de Tavira en entrevista a SinEmbargo.

Perspectiva de género

Marina destacó la mirada de esta versión teatral, que da voz a una sociedad afectada por la violencia que afecta a las infancias y a las mujeres en mayor medida, aunque no deja exentos a los hombres.

"Sí estamos hablando de un mito que se ha reescrito muchas veces, pero en este caso, la mirada tiene totalmente perspectiva de género y también tiene un grito de injusticia hacia un sistema patriarcal que ha afectado tanto a mujeres como hombres y que ha mandado a una sociedad que está siempre propensa a la violencia, siempre buscando arreglar cualquier cosa de esa manera desde generaciones y generaciones y generaciones atrás y que quienes sufren más son los niños, las niñas y las mujeres, pero también los hombres porque al final, es una vida destinada a la violencia", apuntó Marina.

La actriz destacó la oportunidad de contar estas historias desde la voz de las mujeres, ya que siempre se habían mostrado desde la perspectiva de un hombre brindando características a personajes que incluso pueden resultar negativas sin tener toda la historia o el punto de vista de esa mujer.

"Estas historias tan antiguas, que se han reescrito tantas veces y que nos fueron contadas originalmente por hombres, Homero, Esquilo, Sófocles y Eurípides, están siendo ahora reescritas por las mujeres y eso a mí también me parece muy interesante", resaltó.

"Clitemnestra, por ejemplo, que es el personaje que interpreto, siempre que hay una mujer vengativa dicen 'ay, es una Clitemnestra', igual que si hay un hombre que está muy agarrado a su madre dicen 'es un Edipo' o una niña que está muy agarrada a su padre 'es una Elektra', entonces Freud nos lo contó también así, otro hombre, que yo no discuto la sabiduría en ellos, pero creo que hoy es muy importante también revisarlo de otra manera y decir bueno y ¿cómo lo contaría una mujer? ¿sería una mujer vengativa o sería una madre aullando de dolor por el feminicidio de su hija? Son perspectivas muy distintas", agregó.

"Complicidad" de teatro

Esta es una obra que cuenta con la dirección de Enrique Singer, traducción de Alfredo Michel Modenessi, producción de Daniela Parra, a la que Marina llama "productora cómplice del teatro", ya que ha producido casi todas las obras de Incidente Teatro.

El vestuario está a cargo de Eloise Kazan, un aspecto muy importante debido a que la historia se sitúa en Grecia; la escenografía e iluminación son trabajo de Víctor Zapatero; el compositor y diseñador de audio es Edwin Tovar; la asesora en movimiento corporal es Erika Méndez y el diseño de maquillaje y peinados está a cargo de Cinthia Muñoz.

"Todas las personas que están involucradas son personas con las que ya tenemos una complicidad y hemos ido construyendo un discurso", comentó Marina.

Regresar al Teatro El Galeón Abraham Oceransky es muy especial para la actriz, ya que ahí fue donde inició su carrera y tenía mucho tiempo sin presentarse en ese escenario.

El elenco lo integran Alberto Estrella, con quien trabaja por primera vez Marina pero del que señaló tenía muchas ganas de compartir escenario ya que es todo un ícono; Emma Dib quien es la directora Centro Universitario de Teatro (CUT); Everardo Arzate que estuvo en la Compañía Nacional de Teatro; Yessica Borroto, una actriz cubana que llega a México y Salvador Sánchez, con quien la actriz hizo su primera obra de teatro.

La niña en el altar se presentará en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky en el Centro Cultural del Bosque del 30 de enero al 2 de marzo de 2025, los boletos se pueden comprar en taquillas o dando clic aquí.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.