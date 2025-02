"No estoy contento con México ni con Canadá", asegura el Presidente de EU en la CPAC.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) celebrada ayer que “no está contento con México ni con Canadá”, al sugerir que China “está enviando fentanilo a nuestro país a través de México”.

Durante el evento celebrado en Washington, Trump destacó que impuso aranceles del 10 por ciento a todos los productos procedentes de China, país al que acusó de potenciar la crisis de consumo de fentanilo que atraviesa Estados Unidos.

Además, recordó que estableció aranceles del 25 por ciento a las importaciones del acero y el metal; y reiteró que su Gobierno aplicará aranceles recíprocos a cualquier país que cobre tarifas a Estados Unidos. "Vamos a equiparar nuestros aranceles con los de ellos”, sostuvo.

