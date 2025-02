Trump alaba a Claudia, otra vez, por campaña contra fentanilo que él replicará en EU

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, reconoció por segunda ocasión a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, por compartirle la campaña de prevención contra el fentanilo que realiza en la sociedad mexicana y que él replicará en su país.

Como hizo el pasado 19 de febrero, cuando llamó a la Primera Mandataria mexicana “una mujer maravillosa” de la que había aprendido cuando a él ya nadie le enseña nada, este 21 de febrero, en una reunión de trabajo con gobernadores de EU, expuso que le copiará la campaña contra la droga que mata a miles de estadounidenses cada año.

A los gobernadores reunidos en la Casa Blanca, el Presidente de EU les explicó que la idea se originó de una llamada con la Presidenta Sheinbaum, quien le comentó que México no tiene problemas de drogas porque hay valores familiares. Trump dijo que le comentó que en EU también tienen valores familiares fuertes, pero que la diferencia se produjo cuando la Presidenta de México le habló de la campaña contra el fentanilo.

"Nunca aprendo nada de las llamadas y en esta ocasión aprendí algo", comentó. Por ello anunció que va a invertir millones de dólares en una campaña que destaque que las drogas destruyen.

Trump: "We have now hired a couple of the best agencies and we're gonna spend about $150m, maybe $200m, on advertising saying that when you take certain drugs -- the drug fentanyl, etc -- it destroys your skin, it destroys your teeth, it destroys your brain ... I think we can… pic.twitter.com/VedtC98ysk

— Aaron Rupar (@atrupar) February 21, 2025