VERSUS ¬ Sheinbaum ganó un round. La pelea sigue. El reto es seguir de pie con Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha ganado el primer round de lo que parece será una larga "pelea" con Donald Trump. El mandatario estadounidense ha cedido y pausará por un mes, los aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas a su país. Sin embargo, el enfrentamiento no ha terminado, al contrario, apenas comienza y aún tiene varios asaltos por definir. ¿Qué es lo que sigue para Claudia Sheinbaum y México? ¿Realmente se podrá contener a Trump? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta entrega de VERSUS.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La labor de la Presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones y amenazas arancelarias de Donald Trump han sido dignas de destacar, pues a diferencia de otros mandatarios que terminaron cediendo al Presidente de Estados Unidos, la mandataria mexicana ha dejado claro que no se someterá y buscará siempre el bienestar del país, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

El pasado 3 de febrero, la Presidenta de México logró compromisos con el mandatario estadounidense Donald Trump después de una conversación de 45 minutos. Los aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas a su país se detendrán durante un mes. Claudia Sheinbaum dio a conocer que México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo.

Al respecto, Alina Duarte señaló que Trump contaba con el antecedente de los presidentes mexicanos terminaban doblegándose ante Estados Unidos, pero en el caso de Claudia Sheinbaum no ha sido así, al contrario, se ha encontrado con una mujer firme que no cede antes sus presiones.

"Trump tenía ese antecedente de van a venir hasta la Casa Blanca y los voy a tener aquí respondiendo a lo que yo diga y eso no está pasando con Claudia Sheinbaum porque ya pasó un primer sexenio en donde esa correlación cambió entre México y Estados Unidos, pero también a lo interno de México, aumentó el nivel de industrialización dentro de México y eso posicionó también al país frente a Estados Unidos".

Alina destacó lo hecho hasta el momento por la Presidente Sheinbaum, quien en todo momento ha visto por los intereses del país y los mexicanos y ha destacado la importancia para la economía de los migrantes que trabajan en ese país.

"Lo que hace Claudia Sheinbaum es recordarle todo lo que implica primero y eso ha hecho pedagógicamente durante las últimas semanas, 'miren, el trabajo de la fuerza migrante específicamente no solo latina, sino mexicana representa cerca del 10 por ciento de la generación del producto interno bruto estadounidense’. Somos la primera economía de intercambio con Estados Unidos, no somos la segunda. Todo ese tipo de factores sumado a la popularidad y respaldo que tiene el gobierno de México a lo interno está haciendo que la negociación sea totalmente distinta".

En ese contexto, Meme Yamel señaló que históricamente los gobiernos de Estados Unidos suelen culpar a otros países de sus problemas.

"Para Estados Unidos no es la primera y no será la última vez que se les haga muy fácil decir, 'Ellos tienen la culpa'. Acusan a todos los países de ser responsables de sus propios errores".

Mencionó que en el caso del tráfico y consumo de fentanilo este es un problema que surgió en Estados Unidos pero que Trump busca achacarle a México. "El caso del fentanilo es quizás la cereza del pastel de muchos otros, porque particularmente, ¿dónde se genera la crisis de fentanilo, en Estados Unidos. ¿Quién tiene la crisis de consumo de drogas? No solo el fentanilo, pero en general es Estados Unidos".

La periodista señaló que tras la prórroga de un mes a los aranceles, el Gobierno de México podría exigir también una serie de medidas a seguir Estados Unidos.

"¿Qué le vamos a exigir nosotros a Estados Unidos? ¿Le podemos exigir a Estados Unidos algo? Porque no nada más es vamos a responder con aranceles, Claro, contrario a lo que que muchos dicen es que cómo México le va a responder con aranceles. ¿Cómo no? Estados Unidos va con la narrativa de ustedes han abusado mucho de nosotros y ustedes que tanto no han abusado de México, que tanto no han abusado de América Latina, que tanto no han abusado del mundo en Estados Unidos".

Por su parte, Perla Velázquez mencionó que al igual que en las pasadas elecciones, en donde se trató de relacionar al Gobierno federal con el crimen organizado, ahora, Trump emprendió una estrategia similar para desacreditar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, cosa que no funcionó.

"Este fin de semana también se desata todo lo relacionado con el crimen organizado. Pienso mucho en toda la campaña que se suscitó el año pasado en donde trataban de ligar el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde medios de comunicación y la manera en que vimos que estaban actuando para tratar de generar en la sociedad una idea de a ver, en México impera un narco gobierno".

Recordó que en 2018, durante su primer mandato, Donald Trump trató de imponer aranceles a México. Señaló que a diferencia de esta ocasión en donde ha mantenido negociaciones y mesas de diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en esa ocasión trató de imponer su palabra.

"Si hay algo que sí quisiera retomar es la manera en que Donald Trump también en el 2018 trató de imponer aranceles cuando todavía estaba Enrique Peña Nieto en el gobierno. La respuesta que le da el entonces Presidente de México y le termina diciendo, bueno, resuelvan sus cosas en la casa', pero no llegan a una negociación como la que acabamos de ver este fin de semana con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Eso me lleva también al 2018, ¿cómo se dan estas negociaciones entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, entre el presidente de Estados Unidos con Justin Trudeau para tratar de renegociar el tratado entre los tres países y en ese sentido se empieza a plantear una cara muy distinta de gobierno, una cara muy diferente en donde la soberanía y la patria están por encima de cualquier situación y a parte partir de eso se va a empezar a gobernar. Creo que desde ahí se empiezan a sentar las bases ante un Donald Trump que buscaba ser agresivo, pero que ya iba de salida en un mandato".

