Presidente de EU dice que impondrá aranceles, pero que dialogará con México y Canadá

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, informó que sostendrá una llamada este lunes 3 de febrero con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la cual abordarán el tema de los aranceles que el Gobierno estadounidense anunció impondrá a exportaciones de origen mexicano, canadiense y chino.

"Hablaré con el Primer Ministro (Justin) Trudeau mañana en la mañana y también hablaré con México. No espero nada muy dramático. Impondremos los aranceles, nos deben mucho dinero y estoy seguro de que van a pagar", mencionó el mandatario estadounidense a medios de comunicación al descender del avión presidencial en la Base Aérea Andrews, donde aterrizó al regresar de su residencia privada de Mar-a-Lago, donde pasó el fin de semana y donde firmó las órdenes ejecutivas sobre los aranceles.

En sus declaraciones, Trump reafirmó lo que ha dicho en repetidas ocasiones acerca de que dichas medidas arancelarias están dirigidas a hacer que México, Canadá y China redoblen sus esfuerzos para detener el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

President Trump described the tariffs on Canada and Mexico as a "one-way street," implying that the trade relationship has been disproportionately beneficial to one side. pic.twitter.com/p9ulzpB0t0

— James Sears (@havemoremoney) February 3, 2025