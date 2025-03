Clara Brugada revela acciones para garantizar seguridad e igualdad a mujeres en CdMx

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una serie de acciones a tomar este 2025 para beneficiar a las mujeres que radican en la capital del país, incluida la creación del Cabildo de las Mujeres con el que se pretende evaluar y guiar las políticas públicas en favor de la igualdad.

Desde el Teatro Metropolitan, la mandataria capitalina reafirmó su compromiso de gobernar con perspectiva de género y llamó a seguir luchando por justicia, libertad y transformación; así como de crear nuevos caminos que protejan a todas las mujeres, erradiquen la violencia de género y abran paso a sus aspiraciones y derechos.

"No podemos hablar de justicia mientras una mujer tenga que elegir entre su seguridad o su libertad; no podemos hablar de democracia si nuestras voces han sido interrumpidas; no podemos hablar de igualdad si hay pobreza en este país y en esta ciudad”, enfatizó.