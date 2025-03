8M, más allá de las vallas.

https://www.youtube.com/watch?v=Oy0INLrW3qY&feature=youtu.be

Este es el primer Día de la Mujer en México bajo el Gobierno de una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo.

Es la primera vez en que hay 13 mujeres gobernadoras.

Una mujer preside el Poder Judicial.

En este momento hay mujeres que por primera vez ocupan oficinas de Gobierno, desde la esfera Federal hasta en los estados y en los municipios. Pasa lo mismo con el sector privado. Muchas están llegando y las que ya llegaron están afianzando esas posiciones que garantizan que esos espacios nunca más vuelvan a cerrarse para ninguna.

Nuestra realidad es distinta y por lo tanto, nuestras exigencias deben replantearse ante una gran posibilidad de que se materialicen. Los cambios no se dan por arte de magia; no basta con que una llegue para que todos los problemas se solucionen y por eso se requiere de una movilización política muy activa para lograr conquistar los derechos que merecemos. Ante ese escenario, las vallas en la Ciudad de México son lo de menos y sorprende que periodistas, políticos y activistas centraron sus críticas al Gobierno actual por la colocación de éstas para proteger monumentos. El movimiento de mujeres y feminista debe replantear sus prioridades. Las vallas no gustan a nadie, pero se colocan desde hace más de seis años para proteger de pintas. Bueno, las expresiones rebeldes deberán renovarse y quienes optan por ellas deberán hacerse la pregunta de si tienen el efecto político que esperan o el que tuvieron hace cinco o cuatro años.

En nuestro contexto actual dejo 10 puntos urgentes que, desde mi perspectiva, deberían ser tomados por las mujeres para exigir a las y los funcionarios, los cumplan. A mi consideración, son asuntos más urgentes que hablar de vallas, un asunto que ni siquiera es reciente. Son puntos que amplían la exigencia central del “Nos queremos vivas” porque también nos queremos con seguridad social, con acceso a la justicia, con buenos salarios y con calidad de vida.

1. Revisar las alertas de violencia política de género. En México hay 377 municipios con alerta de violencia de género en 22 estados. Año con año se destinan recursos para cumplir con distintas estrategias para disminuir la violencia contra las mujeres en zonas que están identificadas como focos rojos. Las acciones van desde revisar el alumbrado hasta la implementación de talleres para que las mujeres aprendan alguna actividad u oficio y puedan aspirar a una independencia económica.

No hay una revisión exhaustiva de cómo se gasta ese recurso, por lo que resulta urgente que se empiece a exigir cuentas a los estados y municipios para garantizar que el dinero se ejerza de manera adecuada.

2. Las fiscalías estatales y los ministerios públicos son, desde hace años, el infierno para las víctimas y sus familias. Son el primer tope para el acceso a la justicia. Hay sitios en los que se desconoce el protocolo mínimo para las víctimas de violación. Tiene que haber, por lo menos, una adecuada capacitación y además una limpia de funcionarios ya que persiste una corrupción altísima.

3. Exigir que los jueces actúen con perspectiva de género y frente a la elección de éstos, evidenciar a quienes tengan señalamientos de violencia contra las mujeres.

4. Continuar con la política de programas sociales focalizados en reducir la brecha entre hombres y mujeres. En México, el 36.3 por ciento de la población vive en la pobreza y la mayoría son mujeres. La pobreza se agudiza si son mujeres indígenas, jóvenes o con alguna discapacidad.

5. La aprobación de la reducción de la jornada laboral. Hombres, y mujeres tienen pobreza de tiempo y tienen derecho al descanso. En el caso de las mujeres, los datos muestran que el trabajo en el hogar es prácticamente otra jornada laboral.

6. La Presidenta Claudia Sheinbaum prometió que el Sistema Nacional de Cuidados sería una realidad en su Gobierno y debe cumplirlo. Según el Coneval, las horas promedio semanales que las mujeres dedicaron a las tareas de cuidado de otras personas del hogar superaron en 11.5 a las dedicadas por los hombres a la misma actividad en 2020 a nivel nacional. Se trata de un trabajo no remunerado que impide que las mujeres no se inserten en el mercado laboral y las vuelve dependientes económicas de otros.

7. La brecha salarial entre hombres, y mujeres es una realidad y debe reconocerse y erradicarse. De acuerdo con el Coneval, el ingreso laboral real promedio de los hombres ocupados fue de 8 mil 137.81 pesos, mientras que el de las mujeres fue de 6 mil 450.51 pesos. Es decir, el ingreso de los hombres ocupados fue aproximadamente 1.3 veces mayor al de las mujeres.

8. Es urgente mejorar el sistema de salud público. Lo conté en otra de mis columnas, pero en las citas de seguimiento de embarazo, lo único que se hace es escuchar los latidos del bebé con un aparato que en Amazon cuesta mil 300 pesos, lo que es insuficiente para detectar alguna malformación. Es sólo un ejemplo personal. La gama de atención a la salud de las mujeres es muy amplia y se requiere más dinero, más campañas y más observación.

9. Continuar con la lucha por la despenalización del aborto en todo el país y por educación sexual en todas las escuelas.

10. Es urgente que el movimiento se aglutine frente a la organización de la ultraderecha no sólo en México, sino en todo el continente. Los derechos de las mujeres, a diferencia de otros, son reversibles. Lo vimos en Estados Unidos que echó para abajo el acceso a la interrupción del embarazo. La ultraderecha es misógina y no descasará hasta someternos, por lo que es necesario hacerle frente de manera directa.

Son 10 puntos y me quedo corta. Ante estos pendientes, unas vallas alrededor del Palacio de Bellas Artes, son lo de menos.

Daniela Barragán

