ENTREVISTA ¬ El petróleo tiene importancia política en México, dice director de 1938

1938, el día que el petróleo fue nuestro narra la gesta del Presidente Lázaro Cárdenas por expropiar la industria petrolera y convertirla en un bien de la Nación.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- Sergio Olhovich, director de la película 1938, el día que el petróleo fue nuestro, la cual llegará a las salas de cine de todo el país el próximo 20 de marzo, aseguró que el petróleo tiene una gran importancia política y económica en México, por ende no debe ser entregado al sector privado ni a ningún extranjero.

En entrevista con Álvaro Delgado para el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el cineasta destacó la importancia de este recurso para México.

"Primero que el petróleo no pertenezca a ningún propietario privado, a ningún propietario extranjero, que sea un bien de la nación y está ya puesto en la Constitución. Luego, y ahí es donde entro yo con mi película, que el pueblo sepa lo que sucedió, la importancia que tiene el petroleo en la política y en la economía de México. Sin petróleo no hay posibilidad de avanzar, el petroleo es fundamental para la economía del país, el petróleo no solamente es energía para los coches o los aviones, el petróleo está en todo, en los plásticos, en las llantas, en las medicinas, en todo, el petróleo es actualmente indispensable para la vida de una nación. Quizás en el futuro se logren energías mas amables y no tan contaminantes para el petróleo, pero aún falta bastante".

Olhovich destacó la importancia de que las generaciones actuales conozcan qué fue lo que ocurrió en 1938 durante la expropiación petrolera, para que puedan comprender de mejor manera el contexto actual.

"Yo creo que es fundamental recordar y enseñarle a las generaciones actuales lo importante que sucedió entonces porque el neoliberalismo se ocupó de borrar ese momento histórico porque lo que interesaba en ese momento de los presidentes neoliberales era tratar, de otra vez, entregar el petróleo a los extranjeros. Gracias al Gobierno de López Obrador eso se detuvo y yo creo que las nuevas generaciones deben de entender donde empezó todo eso, en la época del Cardenismo".

La gesta del Presidente Lázaro Cárdenas por expropiar la industria petrolera y convertirla en un bien de la Nación, quedó plasmada en un guion hecho por Sergio Olhovich y el escritor Carlos Montemayor desde hace varios años.

Olhovich empezó a escribir esta historia con Carlos Montemayor en 2002. Sin embargo, el proyecto fue postergado durante varios sexenios.

"Cuando yo quise hacer la película estos gobiernos neoliberales no querían que se hiciera pues no me daban el dinero para hacerla, no fue hasta que entró el Gobierno de López Obrador, de la 4T que puede echar a andar de nuevo la producción. El Presidente me dio chance de filmar en Palacio Nacional, gran parte de la película está filmada en Palacio".

El director expresó su deseo porque la película genere reflexión entre la sociedad mexicana, pues dijo, existen muchos paralelismos entre lo que ocurrió en 1938 y el contexto actual.

Lo mas importante para mí es que cuando el espectador terminara de ver la película se quedara pensando en lo que vio, pensando en esa época, pensado en lo que sucedió en 1938 y haciendo el paralelismo el día de hoy porque es enorme el paralelismo. Es increíble como se parece una época con la otra, es muy interesante. Que la gente sepa y lo defienda como lo defendió en 1938, por eso se llama así la película.

1938, el día que el petróleo fue nuestro llegará a las salas de cine el próximo 20 de marzo y cuenta con las actuaciones de Ianis Guerrero, Baltimore Beltrán, Sergio Bonilla, María Penella y con la participacón especial de Ofelia Medina.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado/ Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.