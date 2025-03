VERSUS ¬ Periodistas revisan el gran reto de elección judicial: que la gente sí vote

Este domingo 30 de marzo arrancaron las campañas electorales para la elección de diversos cargos del PJF. El proceso contempla la renovación de 881 cargos a nivel federal, entre ellos cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, 15 de sus salas regionales, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgadores de distrito. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta esta elección? ¿Existe un interés de la ciudadanía en participar? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta entrega de VERSUS.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- La elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) no garantiza que habrá un saneamiento dentro de este órgano, pues para que exista, la ciudadanía deberá informarse, conocer a los candidatos y asistir a lar urnas el próximo 1 de junio, sostuvieron las periodistas Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

Tras un largo proceso que se ha visto marcado por polémicas de todo tipo, este domingo 30 de marzo arrancaron oficialmente las campañas electorales para la elección de diversos cargos del PJF. Se trata de un proceso inédito en la historia de México que culminará con la elección, cuando la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir, por primera ocasión, a quienes fungirán como personas juzgadoras.

Como parte de este proceso, más de tres mil 400 candidatos y candidatas buscarán el respaldo de la ciudadanía para ocupar posiciones clave en el sistema judicial, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito, jueces de distrito y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros.

Al respecto, Meme Yamel señaló que la preocupación mas grande que existe en torno a este proceso es sobre si la gente saldrá a votar el 1 de junio.

"Lo que mas nos preocupa a todos es que si las y los ciudadanos vamos a salir a votar. Aquí es donde entra la duda de si estábamos listos o no. Creo que el pueblo está listo pero veo varios obstáculos en la elección, por ejemplo, cómo se va a promocionar".

La periodista recordó que a pesar que desde la oposición hay un interés por sabotear la elección, este grupo tambie´n cuenta con sus candidatos que buscan llegar a diversos cargos dentro del Poder Judicial.

"Sabemos que hay una oposición al voto por parte del PRI, por parte del PAN, por parte de todo este grupo de no querer que se vote porque han cuestionado el proceso, pero también sabemos que ellos mismos tienen a sus candidatos, como en el caso de la Suprema Corte tienen a Maricela Morales que fue titular de la PGR con Felipe Calderón. Por un lado vemos que rechazan el proceso pero también tienen a sus ‘gallos’ a los que le están metiendo muchísimo dinero".

Meme Yamel indicó que ante las trabas del Instituto Nacional Electoral (INE) por no darle difusión a la elección, los medios de comunicación deberán asumir un rol protagónico para que la ciudadanía esté informada y conozca todos los detalles del proceso.

"Tenemos a un INE que le está cerrando las puertas prácticamente a la promoción desde las instituciones, pero el INE quiere ponerle muchos pies a la elección judicial, recordar que estuvo en contra, por eso empiezan tarde con el proceso. Necesitamos hacer mucho eco entre los medios de comunicación, entre la ciudadanía para salir a votar, conocer a los candidatos, entender que es una elección inédita, son muchos cargos pero también necesitamos entender que es nuestra elección, queremos que el Poder Judicial sea nuestro, pues entonces hay que salir a votar".

Por su parte, Daniela Barragán destacó que el principal reto de este proceso, que se celebrará por primera ocasión en junio de este año, será superar el llamado a la no participación.

"El principal reto lo tiene la gente porque tenemos una elección en donde hay un abierto llamado a la no participación. Partiendo de ese punto el principal reto va a ser que la gente vaya y para que la gente vaya debe entender qué es lo que se va a votar, necesita entender cómo son las boletas y cómo es que se vota, va a necesitar informarse sobre quienes tiene que votar. Creo que va a ser un proceso que se va a ir perfeccionando con el paso del tiempo, pero sí implica que la gente marque la diferencia".

La comunicadora indicó que la ciudadanía deberá hacer un esfuerzo extra para informarse, difundir información verídica del proceso e invitar a otras personas a participar para que se logre una renovación real en el Poder Judicial.

"Para esta elección sí debe haber un esfuerzo añadido, es un esfuerzo por entender, por informarse, por difundir, por asistir y por hacer llamado, es toda una educación política que vamos a tener que hacer con esta renovación del Poder Judicial".

Barragán insistió en que la participación de la ciudadanía es sumamente importante pues así se podrá garantizar que haya una renovación en el Poder Judicial y que no lleguen a los cargos que están en disputa personajes que responden a los intereses de ciertos grupos.

"Podemos hacer una elección popular, podemos haber hecho una defensa férrea de este nuevo modelo para elegir a jueces, ministros, magistrados para que al final pueda no pasar nada, porque la elección no nos va a garantizar que tengamos una renovación en el Poder Judicial o que todos los que lleguen obedezcan a la gente y no a grupos políticos, empresariales o del sector privado. Creo que ahí está el riesgo".

📅 El 1 de junio es tu oportunidad para decidir el futuro de la justicia. Vota y haz que tu voz cuente. 🗳️#VotaPoderJudicial2025mx pic.twitter.com/9wQzexTZIa — @INEMexico (@INEMexico) March 31, 2025

En tanto, Perla Velázquez señaló que los medios de comunicación tendrán un rol primordial en esta elección, pues serán los encargados de difundir toda la información.

"Lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido la postura de distintos medios de comunicación, de distintos columnistas, creo también que la tarea mas grande que tenemos en los medios de comunicación es difundir esta elección judicial, cómo se va a dar, cuáles son los lineamientos del INE, algunos de los perfiles porque son mas de 3 mil personas las que están buscando un cargo".

Perla Velázquez coincidió en que la participación de la ciudadanía será primordial para que el proceso tenga éxito y expresó su confianza porque la gente acuda a las urnas.

"Creo que también es una tarea en donde la ciudadanía tiene una gran responsabilidad y ha tenido una gran participación porque lo que vimos para esta reforma al Poder Judicial lo que vimos fue que después de toda esta información que se le dio, se vio una primera participación. Ahora queda una gran participación de todos nosotros para que llegue esta renovación".

El Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, organizado por el INE, responde a la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 que impulsó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma establece que, por primera vez, los integrantes del PJ serán elegidos mediante voto popular, con el objetivo de democratizar un sistema que, según el oficialismo, ha servido intereses elitistas, además de estar plagado de corrupción y nepotismo.

Las campañas, que se extenderán hasta el 28 de mayo, se regirán por reglas estrictas establecidas por el INE. Entre algunos de los lineamientos que estableció el Instituto se encuentra que los aspirantes no podrán recibir financiamiento público ni privado, además de prohibir la contratación de espacios en radio, televisión o publicidad tradicional (como bardas y espectaculares). En su lugar, deberán recurrir a sus propios recursos para promoverse a través de recorridos, eventos presenciales y redes sociales.

El proceso contempla la renovación de 881 cargos a nivel federal, entre ellos cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 de sus salas regionales, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgadores de distrito. La jornada electoral del 1 de junio se llevará a cabo en más de 84 mil casillas en todo el país, con la participación de aproximadamente 1.5 millones de funcionarios de casilla.

