¿Qué carajos está pasando?, se preguntan RADICALES. Nace un nuevo orden mundial

En esta edición de RADICALES se habló de la reconfiguración a nivel mundial que generará el plan arancelario de Donald Trump. Europa se organiza en un gran bloque; Asia está prepara una respuesta conjunta entre países que en las últimas décadas estuvieron distantes. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que se seguirá negociando hasta el final para evitar afectaciones mayores. ¿Qué provocará este plan arancelario? ¿Qué viene para México y el mundo? Estas y otras preguntas fueron abordadas en este programa.

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- El plan arancelario de Donald Trump, el cual será anunciado de manera oficial este 2 de abril provocará que el mundo entero se reorganice para tratar de hacer frente al endurecimiento de las políticas comerciales de Estados Unidos, sostuvieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía Madrid y Héctor Alejandro Quintanar.

Los mercados financieros internacionales amanecieron nuevamente tambaleantes, nerviosos, en la víspera del anuncio de Trump. Lo mismo pasa con el mercado de divisas.

La Unión Europea (UE) está preparada para tomar represalias contra los aranceles previstos por la administración Trump si no logra un acuerdo. Además, China, Japón y Corea del Sur acordaron responder conjuntamente a los aranceles.

Al respecto, Alejandro Páez indicó que pareciera que este cambio que se está generando en el mundo ha sido forzada por una persona radical que no piensa en las consecuencias que pueden tener sus decisiones.

“Está pasando un cambio profundo que parece forzado por un loco, parece como si un loco estuviera metiendo a Estados Unidos a un nuevo orden de las cosas, pero también me pregunto si no es que realmente es esa sociedad en su conjunto la que está cambiando, moviéndose violentamente, hacia las derechas, si es la sociedad en su conjunto la que está transitando ante la pasividad también de un sector que tiene un ancianito. muy respetable, de 86 años, Bernie Sanders, como el único opositor”.

El periodista cuestionó el silencio y la pasividad que hay desde la oposición estadounidense ante las decisiones de Donal Trump.

“Yo creo que hay silencios que son elocuentes. Me llama mucho la atención la elocuencia del silencio, por ejemplo, de Barack Obama, de Clinton, de todos, del mismo Biden ¿por qué no habla”.

Páez afirmó que en los próximos años Estados Unidos se convertirá en un país más agresivo con el mundo.

“Ese país se va a convertir, óigalo bien, en los siguientes muchos años, quizá esto va a impactar los siguientes 50 años, ese país cada vez va a ser más agresivo con el mundo porque es adicto al consumo, es adicto al dinero ajeno, entonces, invade, golpea, traiciona destruye, todo con el afán simplemente de sacar beneficios de los otros para mantener esa falsa que es la estafa piramidal, que se reconoce como el American Dream, el sueño americano no existe, es una estafa piramidal, porque tienes que estafar a los demás para mantener ese supuesto sueño en un puñado”.

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar indicó que Donald Trump representa los valores de la extrema derecha. Señaló que es un hombre supremacista, con una visión sectaria, racista, indigna de la política.

“Es un tipo bravucón, iletrado, pero no podemos acusarlo de ser alguien que no prevea estrategias y que da manotazos en la mesa pensando ciertos escenarios y ciertas consecuencias. A mí me da la impresión de que su gran su gran manera de de posicionarse en 2016, en su primera campaña como candidato presidencial fue hablar de construir un muro que los mexicanos íbamos a pagar”.

El académico señaló que Trump ha llevado esa visión supremacista a niveles globales, pues ahora pretende que Estados Unidos conserve una "pureza".

“Hoy el tipo parece haber llevado esa proyección aislacionista, racista, sectaria, absurda a niveles regionales y globales. Si ponemos atención ¿por qué el tipo está poniendo la mira en Groenlandia, en Panamá? Es una especie de intento de formar un cerco, un muro global, un muro geopolítico, para hacer de Estados Unidos una especie de entidad que conserve una especie de pureza, muy propio de la extrema derecha como si fuera una isla”.

Quintanar mencionó que Trump representa la idea estadounidense de que es una especie de potencia única, afirmación que, dijo, es falsa.

“Donald Trump representa esta idea estadounidense de que es una especie de potencia única, lo cual siempre ha sido falso, desde el final de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos se asumía como un país que iba, sí era cierto que tenía el mayor producto interno bruto del mundo y que era el máximo comerciante del mundo y que tenía una ventaja geopolítica bélica superior a la de la unión soviética, pero no era tan avasallador como se pensaba ese país”.

En tanto, Fabrizio Mejía Madrid señaló que la situación actual muestra cómo el neoliberalismo ha comenzado a separarse de globalismo.

"Lo que está pasando es que “se están separando el neoliberalismo del globalismo, tenemos ahora unos nuevos neoliberales como Trump, que no creen en el Estado, etcétera, todo lo que es el neoliberalismo, pero que ya no creen en el mercado global, que no es ese lugar para competir sino que hay que disputar y lo que se están armando son polos distintos a la unipolaridad que habíamos vivido durante unas décadas que era Estados Unidos con esa fuerza militar más su capacidad económica, protegiendo a Europa y protegiendo a la ONU, a la OMS, a la OMC, al Banco Mundial, a la OTAN, etcétera, ahí es donde Trump dice ‘yo ya no’”.

El escritor afirmó que en caso de que Trump siga con estas políticas podrían generar efectos negativos para Estados Unidos.

“A mí me da la impresión de que las bravatas geopolíticas de Trump con los aranceles, con todo esto, además de que puede tener efectos contraproducentes para su propio país, creo yo que tiene esta idea de detrás de exaltar a sus bases”

Finalmente, Álvaro Delgado señaló que Trump se ha concentrado en atacar las libertades y puso de ejemplo las protestas que se han registrado en los últimos días en diversas universidades de Estados Unidos.

“Estados Unidos está atacando libertades, lo refería hace un rato Alejandro con el tema de las universidades, por ejemplo, de las protestas, del derecho a la manifestación, de la libertad de expresión ,de muchos derechos adquiridos que están en reversa. ¿Qué demonios vamos a hacer nosotros ante nuestro nuevo orden mundial ante esta circunstancia histórica inevitable fatal que representa ser vecino de Estados Unidos?”.

Ante el inminente anuncio del plan arancelario de Trump, Delgado mencionó que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum deberá consolidar un proyecto nacional.

“Más allá de lo que haga o deje de hacer el proyecto nacional de la derecha, siempre asociado a Estados Unidos (...) Yo pienso que el tema de los aranceles es apenas una pequeña parte, debemos buscar que las libertades en su conjunto se materialicen y creo que hoy tiene condiciones inmejorables la Presidenta de México, la Jefa del Estado mexicano, para efectivamente generar ese proyecto nacional más consolidado ante Estados Unidos, que se va a cerrar, y en ese sentido también nosotros debemos tomar como mexicanos medidas a ese respecto. Pero creo que es momento para discutir también México ante la nueva realidad internacional”.

