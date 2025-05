MORENA: ¡Habemus littera!

A lo sumo lo que Sheinbaum puede obtener con su carta es una nueva feligresía de la religión política obradorista, pero no ciudadanos libres de tomar sus propias decisiones y actuar conforme a la Ley, la Constitución, cosas estas que no son del agrado de un aparato que cuando le conviene se llama “movimiento” y cuando no es “partido”, con las taxativas que ya se señalaron.