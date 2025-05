Bodas de sangre, la obra que lleva al límite las complejidades del amor

Angélica Rogel traslada Bodas de Sangre al México actual para mostrar destino, amor y tragedia en tan sólo una hora y 30 minutos de duración.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- El Foro Shakespeare e la Ciudad de México recibe a Bodas de sangre, una obra imperdible del español Federico García Lorca, que cuenta con la dirección de Angélica Rogel y las actuaciones de Ángeles Cruz, Ana Guzmán Quintero, Miguel Tercero y Romanni Villicaña, y que nos lleva a vivir lo complejo del amor, de la pasión, de la tragedia y de las relaciones humanas.

Bodas de sangre es una novela de García Lorca publicada en 1931 y forma parte de la trilogía de "Tragedias Rurales" del dramaturgo español junto a Yerma y La Casa De Bernarda Alba.

La historia se desarrolla en el norte del México contemporáneo y nos presenta a una novia que se prepara para su matrimonio; su novio es muy conservador, pero hay un aspecto clave y es que ella sigue enamorada de Leonardom su exnovio. Es aquí cuando esas viejas relaciones parecen revivir.

De regreso al teatro

La actriz Ángeles Cruz platicó con SinEmbargo acerca de cómo ha sido este proyecto para ella, en el que ha descubierto de manera positiva el trabajo de Angélica Rogel.

"Al igual que el trabajo de Angélica, algunos [compañeros actores] los había visto en sus trabajos en el teatro, pero no los conocía de manera personal y para mí está siendo ver en su trabajo, en la generosidad de los ensayos, en su entrega, encontrar también, una nueva familia de Bodas de sangre", compartió Ángeles Cruz.

Esta obra marca el regreso de Ángeles al teatro, algo que sin duda impone, ya que la experiencia con otros formatos, como lo es hacer cine, cambia.

"Hace un rato que no hacía teatro, me da pánico, no, me da miedísimo, así como que me tiemblan las patitas, porque me implica muchísimo, porque siento que no te puedes esconder, que en el cine puedes repetir y puedes repetir y puedes detenerte en el tiempo y puedes modificar y aquí, evidentemente, hay un trabajo previo, hay un ensayo, hay un análisis de texto, hay un análisis personal de tratar de llegar y de comprometerte y de construcción que te da como un soporte, pero cuando llegas allá, pues estás solo, sola, tú, tus compañeros, y el público y no hay manera de salvarte", compartió.

Una obra atemporal

A pesar de tener casi 100 años el texto de Bodas de Sangre, pareciera que se adapta muy bien a la realidad actual, lo que hace de esta una puesta en escena clásica, la clave está en que habla de la humanidad, esto de acuerdo a la actriz.

"Yo creo que la cuestión de que una obra se vuelva clásica es que es atemporal, es que nos toca, que habla de la humanidad, es que habla de las tonterías que hacemos o de las cosas a las que nos enfrentamos, de las pasiones humanas, y todas las pasiones humanas, pues eso son", dijo.

Ángeles menciona que no importa donde vivas, al final todos atraviesan esas pasiones humanas, como decidir a quién amar, en qué condiciones amar, o por qué amar a una persona y no amar a esa otra.

"Las emociones no son matemáticas, no tenemos todo ganado, no lo podemos manipular desde el pensamiento matemático alejado de nosotros, pero si nos atraviesa el cuerpo, si nos atraviesa el pensamiento, si nos equivocamos, si decidimos amar a esta persona porque todo nos lleva allá, pero mi corazón está latiendo por otra persona".

Una madre compleja

Ángeles da vida en el escenario a una madre . "Está el pensamiento de la madre que me toca a mí interpretar, que yo digo: 'No he sido madre, pero he sido hija y he visto a mi madre perder a hijos y he visto su dolor y su miedo de perder a otros hijos, de que siempre vive con un temor constante de que no le pase nada a mis hijos, a mis hijas".

"Yo siento que los personajes nos llegan por por alguna razón, nos escogen por alguna razón", acotó.

Y agregó: "Veo una madre complejísima con sus miedos, con sus atavismos, con su querer dar contención, cuidado, pero también dar libertad y también decir: 'Tú decides tu vida'. Aunque yo te vaya acompañando, aunque me dé miedo a mí, tú tienes que vivir la tuya, tú tienes que tomar tus decisiones y acompañarle también en las malas decisiones. Creo que eso habla de justo porqué es una obra clásica, porque conoce Lorca el alma humana".

El reto de ponerse en la piel de estos personajes ha sido fuerte y doloroso, pero Ángeles se llena de asombro y trata de habitarlos de la manera más digna posible y mejor preparada.

El equipo está integrado por Javier Ángeles en el diseño de escenografía, Patricia Gutiérrez en el diseño de iluminación; en el diseño de vestuario Natalia Seligson y en el diseño sonoro y música, Hans Warner.

Bodas de Sangre se presenta en el Foro Shakespeare los días viernes a las 20:30 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas, hasta el 29 de junio. Los boletos se adquieren en taquillas o en este link.

