César Duarte afirma que Conagua sabía de permisos para presas en rancho "El Saucito"

Duarte comentó que al haber destruido la presa de su rancho se afectó a los vecinos. "Era para darle agua a los ganaderos", justificó.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo que su padre Cresenciano Duarte Tarín tenía un permiso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) desde 1942 para el rancho “El Saucito”, donde la dependencia derribó una presa con la que se acaparaban 700 mil metros cúbicos anuales.

El Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no reporta ninguna concesión ni permiso de libre alumbramiento bajo ese nombre en el municipio de Balleza, sólo una constancia de libre alumbramiento (06CHI835273/24AMGC16) otorgada el 24 de enero de 2018 a César Horacio Duarte Jáquez.

Duarte, quien dijo que la presa la construyó su bisabuelo, estuvo acompañado de su ahora abogado Juan Carlos Mendoza, quien durante su gubernatura era el jefe del jurídico de Conagua en Chihuahua.

“Es una exageración lo que plantearon. Tan conocía Conagua el permiso que dijeron que no existía, que en la boca del director de la Comisión Nacional del Agua apareció el número de 700 mil metros y no hay otro lugar de referencia de 700 mil metros más que el permiso otorgado en 1942 a mi papá. Si dicen que no existe, de dónde sacaron el número. Ellos mismos ahí se evidencian de que están mintiendo”, aseveró el exmandatario en una rueda de prensa.

El pozo de aguas subterráneas, retenidas con la presa, era para darle agua a los ganaderos y sus familias que trabajan y viven en el rancho, afirmó el expriista que estuvo detenido por enriquecimiento ilícito.

“Era agua potable para la casa y tiene el reconocimiento de Conagua desde el 2006 y fue hecho el ‘libre alumbramiento’, como se hace en todos los pozos que están en esa condición porque, como se hicieron los presones, no hay manera en Chihuahua de hacer ganadería si no hay presones, si no hay retención de agua”, declaró Duarte.

Martín Solís, productor de El Barzón, explicó que, a diferencia de los títulos de concesión otorgados por Conagua para extraer agua al año, las miles de constancias de libre alumbramiento no transparentan en el REPDA cuánto volumen de agua se está extrayendo y el dueño puede perforar pozos donde quiera sin necesidad de dar aviso a la autoridad hídrica.

Asimismo, el exgobernador de Chihuahua aseveró que la presa fue construida por su bisabuelo desde hace 115 años.

“Lo que se ve de concreto encima se le hizo un mantenimiento. Aquí hay personas que saben que por más de 115 años esa presa existe, esa presa la hizo mi bisabuelo”, dijo.

🚨No solo prohibió la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, la jueza Madhay Soto Morales también concedió una suspensión en favor de César Duarte, luego de que el exgobernador acaparara más de 7 mil metros cúbicos de agua. CONAGUA ya terminó con este ABUSO. pic.twitter.com/MEHtFWmQgh — Beatriz Contreras Castillo (@bethcastilloo) May 28, 2025

Durante la conferencia de prensa, Duarte comentó que al haber destruido la presa se afectó a los vecinos del rancho a quienes, dijo, se les daba acceso al agua en épocas de sequía. Incluso las pipas también se abastecían de ahí.

“Hay quejas en todos lados ahorita en el municipio de Balleza de que cruzan los animales y tienen que llegar al agua y no hay”, afirmó Duarte.

SinEmbargo informó previamente que el director general de la Conagua, Efraín Morales, recibió del Senador por Chihuahua, Juan Carlos Loera –exsuperdelegado de Morena–, un informe sobre la hidrografía en la entidad que derivó en la destrucción de la presa del exgobernador Duarte.

Sin embargo, el acaparamiento y tráfico de concesiones en Chihuahua va más allá.

Por ejemplo, la empresa Agroindustrias BVM recibió en un solo día, el 20 de agosto de 2013, 125 "constancias de libre alumbramiento" para uso agrícola del ya sobreexplotado acuífero Llano de Gigantes, ubicado en el municipio de Saucillo, donde se producen árboles de nogales para nueces.

El principal accionista de esta empresa agroindustrial es Sergio Aguilar Weber, un empresario y expresidente seccional del PRI, señalado de ser un prestanombres del exgobernador César Duarte (2010-2016), quien estuvo encarcelado por enriquecimiento ilícito.

Y quien dio estas 125 constancias a Agroindustrias BVM fue el exdelegado de Conagua de Chihuahua, Álex Le Baron González, exdiputado priista y productor de nuez, originario de la colonia mormona Le Baron en el municipio de Galeana. Este exdelegado de Conagua también benefició a productores menonitas con entrega de constancias apócrifas (sin pozos), informó en su momento Elena Burns, exsubdirectora de Administración de Conagua.

El Senador por Chihuahua Juan Carlos Loera, quien advirtió a la Conagua sobre esa presa, dijo que “a todas y todos los chihuahuenses nos queda claro que el eje rector del discurso de César Duarte es la mentira y la calumnia”.

