ENTREVISTAS ¬ Maru devuelve propiedades a Duarte. Ejemplo: el rancho con agua robada

En entrevista con "Los Periodistas", Javier Corral afirmó que el exgobernador César Duarte vive en total impunidad gracias a la protección de la Gobernadora de Chihuahua Maru Campus y de un grupo de juezas y jueces corruptos.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua denunció que María Eugenia Campos, actual Gobernadora del estado, le ha devuelto al menos ochos propiedades confiscadas en su administración a César Duarte Jáquez, entre ellos el rancho “El Saucito”, el cual almacenaba 700 mil metros cúbicos de agua de manera ilegal en presas y represas.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Corral detalló que desde que María Eugenia Campos llegó al poder le ha ido devolviendo a Duarte diversas propiedad al exgobernador.

"En las últimas fechas, durante la administración de María Eugenia Campos se ha realizado la devolución de al menos ocho propiedades al exgobernador César Duarte, entre ellas el aseguramiento local de el rancho ‘El Saucito’. Se le han estado regresando propiedades, algunas de ellas por resoluciones judiciales locales y también de amparo, porque Duarte además de la protección de María Eugenia Campos ha tenido la protección de un grupo de jueces y juezas muy corruptos que le han lavado de varias de sus culpas, de sus responsabilidades y le han ido devolviendo."

Javier Corral detalló que el rancho “El Saucito” fue uno de los predios que su administración le confiscó a Duarte, sin embargo, dijo, Maru Campos, con complicidad de jueces corruptos ha comenzado a desechar los aseguramientos.

“El Saucito” es uno de los ranchos que fue asegurado durante nuestra administración junto con un conjunto importante de propiedades de César Duarte. Los aseguramientos locales se le levantaron porque ha habido una colusión y complicidad entre juezas y jueces corruptos del estado de Chihuahua con la complicidad de la Fiscalía General del estado.

Corral afirmó que el hecho de que César Duarte ande libre por las calles muestra que se siente protegido por el Gobierno de Maru Campos.

"César Duarte anda disfrutando de la libertad, lo liberó María Eugenia Campos, anda paseándose por Chihuahua acompañado por sus cómplices, exhibiendo cínicamente la proyección que le brinda la Gobernadora de Chihuahua. Durante la administración de María Eugenia Campos se le han estado devolviendo distintos bienes a César Duarte".

Este día, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Gobierno de México recuperó alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua almacenados de manera ilegal en presas y represas construidas en el rancho “El Saucito”, ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua, propiedad del exgobernador de dicho estado, César Duarte Jáquez.

Efraín Morales, director de Conagua, detalló durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum que la recuperación del agua se logró tras la demolición de una presa ilegal y el aseguramiento de pozos que fueron construidos irregularmente durante la Administración de Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016 y que actualmente enfrenta un proceso legal tras ser acusado de desviar 120 millones de pesos en el año 2017.

"Estamos hablando de alrededor de 700 mil metros cúbicos que se utilizan para beneficio personal", mencionó el funcionario. Añadió que la presa, represas y pozos fueron elaboradas sin permisos de construcción ni concesiones.

De acuerdo con lo mencionado por Morales, una Jueza trató de impedir la ejecución de esta acción, al conceder una suspensión provisional a la familia de Duarte, lo cual ocurrió en un periodo de 24 horas, por lo que resaltó el cómo autoridades pueden actuar en favor de particulares.

"En sólo 24 horas se llevó a cabo la notificación de la Conagua, se llevó a cabo un escrito de un incidente para un juicio de amparo indirecto, para solicitar una suspensión provisional de esta acción que está llevando a cabo la Conagua. ¿Y qué creen? Que le otorgo", informó el director de la Comisión Nacional del Agua.

Al respecto, Mauricio Rodríguez Alonso, director general de la Coordinación Técnica de la Dirección General de Conagua detalló a "Los Periodistas" que la intervención de las autoridades en el rancho “El Saucito” se realizó luego de que se confirmara que no contaba con las concesiones requeridas para el manejo del agua.

"Se hicieron procesos de inspección, esos procesos arrojaron que el cauce de un arroyo que desemboca en el río Las agujas había sido desviado para la construcción de esta presa que se conecta con cuatro represas mas […] Al confirmarse que no tenía concesiones derivó en un procedimiento sancionador que derivó en dos cosas, una sanción económica y echar atrás lo que se construía ahí".

Rodríguez Alonso indicó que César Duarte trató de promover un amparo para detener la resolución, pero fue desechada.Sin embargo, mencionó que un grupo de ciudadanos promovieron un incidente el cual fue aceptado fuera de tiempo y, posteriormente, aceptado en una lapso menor de 24 horas.

"Él fue escuchado pero vencido en juicio, intentó por último un amparo pero el Poder Judicial no le otorgó ese amparo, con esa base es que nosotros acudimos al rancho. Todavía que se había cumplido toda la cadena impugnativa, un grupo de ciudadanos decidió promoverán incidente para que no pudiéramos seguir ejecutando la acción. Y no había recurso que ellos pudieran ejecutar, ya no había forma de ejecutar ningún recursos, entonces alrededor de 7 u 8 ciudadanos, todos ellos familiares promovieron un incidente alegando que ellos eran beneficiarios de esa agua".

"Nosotros notificamos este asunto el lunes, lo notificamos alrededor de 9 a 11 de la mañana, a las 6:35 de la tarde, cuando ya estaba cerrado el juzgado ellos promueven esta suspensión y la misma el resulta al día siguiente a las 12:00 del día", ahondó.

Finalmente, el funcionario indicó que el recurso presentado por la familia Duarte es solo para ganar tiempo y aseguró, que a pesar de las trabas, se liberará el agua que está almacenada en el rancho de manera ilegal.

Es solo un recurso para ganar tiempo, te puedo decir con toda certeza que vamos a acabar de ejecutar nuestro procedimiento, vamos a liberar toda el agua que se tiene almacenada ahí.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/